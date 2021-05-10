Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi'nin Haziran'da Dubai'de evleneceği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı ortaya atılan iddiayı doğruladı. Subaşı evlendiği takdirde boşandığı eşi Acun Ilıcalı'dan her ay aldığı 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak. İşte detaylar...

2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, ikinci kez evleneceğini duyurdu.

6 ayı aşkın süredir Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

Subaşı, "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden hamile olduğu da iddia edilmişti. Subaşı, bu iddiayı henüz yalanlamadı.

Şeyma Subaşı, Dubai tatili esnasında Mohammed Al Saloussi'nin ailesiyle tanışmıştı.

EVLENİRSE NAFAKA ALAMAYACAK

Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor. O dönem yapılan protokole göre, Subaşı evlenirse 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor

Kaynak: Snob Magazin

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları sosyal medyadan paylaştı
Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi ile ilgili bomba iddia! Şeyma Subaşı hamile mi?
Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi ile ilgili bomba iddia! Şeyma Subaşı hamile mi?
Bahar Candan'dan Şeyma Subaşı'na 'özel jet' yorumu: Bu kadın için lüks mü?
Bahar Candan'dan Şeyma Subaşı'na 'özel jet' yorumu: Bu kadın için lüks mü?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:26:42. #1.15#

title