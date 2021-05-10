Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor

Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi'nin Haziran'da Dubai'de evleneceği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı ortaya atılan iddiayı doğruladı. Subaşı evlendiği takdirde boşandığı eşi Acun Ilıcalı'dan her ay aldığı 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak. İşte detaylar...

2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, ikinci kez evleneceğini duyurdu.

6 ayı aşkın süredir Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

Subaşı, "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden hamile olduğu da iddia edilmişti. Subaşı, bu iddiayı henüz yalanlamadı.

Şeyma Subaşı, Dubai tatili esnasında Mohammed Al Saloussi'nin ailesiyle tanışmıştı.

EVLENİRSE NAFAKA ALAMAYACAK

Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor. O dönem yapılan protokole göre, Subaşı evlenirse 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak.

Kaynak: Snob Magazin