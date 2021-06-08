Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü İstanbul Arnavutköy'de otobanda seyir halinde olan bir otomobil alev topuna döndü.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de otobanda seyir halinde olan bir otomobil alev topuna döndü. Yanan otomobile o esnada yoldan geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hadımköy - Avcılar yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan bir otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede Alev topuna dönen otomobile o esnada yoldan geçen vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale etti. Yaşanan o anlar ise, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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