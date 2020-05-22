Seydişehir'de Şehitler Ormanı'nda bahar temizliği yapıldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde kurulan Şehitler Ormanı'nda, Orman Bölge Müdürlüğü personelince bakım yapıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kurulan Şehitler Ormanı'nda, Orman Bölge Müdürlüğü personelince bakım yapıldı.

Orman İşletme Şefliği tarafından Kuğulu Tabiat Parkı mevkisinde, 5 hektarlık alanda oluşturulan Şehitler Ormanı'nda 4 bin fidan bulunuyor.

Alandaki ağaçların ot alma ve çapa çalışması yapıldı, çimler biçildi ve yürüyüş yolları temizlendi.

Şehit ve gazilerin aziz hatırasını canlı tutmak için kurulan alanda düzenli olarak bakım çalışması yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA