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Seydişehir'de Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de Öğretmenler Günü kutlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Törenler, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı önünde çelenk koyulması ve istiklal Marşının okunması ile başladı.

Ardından, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde, Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı etkinliklerle program devam etti.

Daha sonra Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Ülkebaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin çeşitli gösterileri ile devam eden programda şiir, resim ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programın sonunda ise göreve yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni, emekli olan öğretmenlere ise teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.

Kutlamalara Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek, siyasi partilerin temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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