Seydişehir'de balkondan düşen epilepsi hastası yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın 4. katındaki balkondan düşen epilepsi hastası ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaylar 1 Mahallesi Eti Lojmanları'ndaki 4 katlı binanın son katında ikamet eden ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen Orhan Uğurcan (47), balkondan dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırılan Uğurcan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun