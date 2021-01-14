Seydişehir'de balkondan düşen epilepsi hastası yaralandı
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Seydişehir'de balkondan düşen epilepsi hastası yaralandı

14.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:42
Seydişehir'de balkondan düşen epilepsi hastası yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın 4. katındaki balkondan düşen epilepsi hastası ağır yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın 4. katındaki balkondan düşen epilepsi hastası ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaylar 1 Mahallesi Eti Lojmanları'ndaki 4 katlı binanın son katında ikamet eden ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen Orhan Uğurcan (47), balkondan dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırılan Uğurcan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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