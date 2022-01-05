Seydikemer'de polisten kaçan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Seydikemer'de polisten kaçan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Seydikemer'de polisten kaçan hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Seydikemer ilçesinde polisten kaçarak bir apartmanın çatısına çıkan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Seydikemer ilçesinde polisten kaçarak bir apartmanın çatısına çıkan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Fethiye'de son zamanlarda meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin C.K. (26) olduğunu belirledi.

Şüpheli, Seydikemer ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen güvercinlerle ilgilendiği sırada polis ekiplerini fark ederek kaçtı. Başka bir apartmanın çatısına çıkan C.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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