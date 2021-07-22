Şevket Sabancı kimdir? Şevket Sabancı kaç yaşında? Şevket Sabancı neden öldü?
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Şevket Sabancı kimdir? Şevket Sabancı kaç yaşında? Şevket Sabancı neden öldü?

Şevket Sabancı kimdir? Şevket Sabancı kaç yaşında? Şevket Sabancı neden öldü?
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Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapmış Şevket Sabancı hayatını kaybetti. Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı kimdir? Şevket Sabancı kaç yaşında? Şevket Sabancı evli mi? Şevket Sabancı çocukları kim?

Bir süredir tedavi gören,1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurt dışında temsil eden Şevket Sabancı kimdir? Şevket Sabancı kaç yaşında?

ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

Şevket Sabancı, (d. 1936, Kayseri, Türkiye) Türk iş adamı. Yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil etmiştir.

Vaksa'nın kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapmıştır. Ancak Sabancı Holding'teki hisselerini satışa çıkarıp şirketten ayrılarak oğlu Ali Sabancı ve kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurmuştur. 10 yılda 3 milyar TL ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Pegasus Havayolları'nın sahibi olan şirket, kendi alanında Southwest Airlines stratejisini Türk sivil havacılığına uygun hale getirmeye çalışarak büyüme stratejisi izlemektedir. Büyüme stratejisi olan bir başka sektör de gıdadır.

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Şevket Sabancı kimdir? Şevket Sabancı kaç yaşında? Şevket Sabancı neden öldü? - Haberler
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