Sevgi Eli'nden genç çifte 14 Şubat sürprizi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, maddi yetersizlik nedeniyle evlenemeyen genç çifte gelinlik, damatlık ve çeyiz desteği vererek mutluluklarına ortak oldu. Sevgi Eli'nin yuvalarını kurduğu çiftin nikahını ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için faaliyetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımının yanında evlenecek çiftlerin mutluluklarına da ortak olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi işbirliğinde maddi yetersizlik nedeniyle evlenemeyen ve Efe adında beş aylık bir erkek çocukları bulunan Oğuzhan Coşkun-Makbule Tuna çiftinin gelinlik-damatlığın yanında çeyiz eşyalarını da vererek yuvalarını kurmalarına destek oldu. Sevgi Eli'nin Anafartalar Mahallesi'nde yuvalarını kurduğu çiftin nikahını ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Başkan Osman Zolan'ın kıydığı nikah töreninde genç çiftlerin şahitliklerini ise Başkan Zolan'ın eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız yaptı.

"Sevginiz, mutluluğunuz, muhabbetiniz artarak sürsün"

Nikah töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, her zaman kadınların yanında olduklarını ve böyle güzel bir birlikteliğe vesile oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek,"Hep beraber çiftimiz imzalarını atarken tanıklık yapacağız" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasında, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde böylesine güzel bir nikah akdini gerçekleştirdikleri için duydukları mutluluğu paylaştı. Başkan Osman Zolan, "Bugün özel bir gün. Bu iki gencimizin nikah akitlerini gerçekleştiriyoruz. Allah'ım bir ömür boyu mutlu etsin, bahtiyar eylesin. Biz de bu kararlarında, güzel günlerinde yanlarında olmak istedik. Sevginiz, mutluluğunuz, muhabbetiniz artarak sürsün. Allah'ım yolunuzu açık etsin, iki cihan saadeti versin. Evliliğiniz hayırlı mübarek olsun" dedi.

"Ömür boyu mutluluklar diliyorum"

Genç çiftin nikah şahidi olan Berrin Zolan ise, yeni evli çifti tebrik ederek, "Bu güzel günde gençlerimizin nikahları hayırlı ve uğurlu olsun. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu. Nikah şahitleri Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız ise hayırlı olsun dileklerini ileterek, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu. Nikahın ardından Başkan Zolan ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren genç çiftin mutlulukları görülmeye değerdi. - DENİZLİ