Setrow İzmir ofisi ile müşteriye özel dijital hizmetleri Ege'ye taşıdı

İZMİR (DHA) - Entegre dijital pazarlama alanı kuruluşu Setrow, beşinci ofis yatırımını İzmir'de gerçekleştirdi. Setrow'un yeni ofisi birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun Ar-Ge ile inovasyon merkezinin de yer aldığı İzQ'da açıldı. Web & SEO Optimizer, arama motoru ve Push – SMS Marketing gibi araçlarıyla turizm, zincir restoran ve e-ticaret sitelerinin ekonomik başarısında yanlarında olmak istediklerini belirten Setrow Yönetici Ortağı Turgut Taneli, "Türkiye'nin turizm ve e-ticaret hedeflerine ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Setrow Satış Müdürü Tolga Kılıç ise Setrow'un Web & SEO Optimizer çözümüyle şirketlerin başarıya ulaşmasında yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Yenilikçi ve özgün çözümlerin merkezi Setrow, dijital alandaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. İstanbul ofisinden Türkiye operasyonlarını yöneten Setrow, yurt içindeki ikinci ofis yatırımını turizmin kalbinin attığı Ege'nin sanayi ve ticaret şehri İzmir'e yaptı. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin bir araya gelerek şehri bir dijital Ar-Ge üssü yapmak amacıyla hayata geçirdiği İzQ İnovasyon Merkezi'nde açılan Setrow'un yeni ofisi faaliyetlerine başladı. Her türlü girişimcinin, start-up'ın ve gelişmiş teknoloji şirketlerinin bir arada etkileşim içinde olmasını mümkün kılan İzQ İnovasyon Merkezi'nde bulunmaktan ötürü mutlu olduklarını anlatan Setrow Yönetici Ortağı Turgut Taneli, "Ege Bölgesi'ni oldukça önemsiyoruz." dedi.

KİŞİYE ÖZEL MARKETING İLE TANITIM ARTIRILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2021'in 25 milyon turist, 22 milyar dolar gelir ile kapanacağını hatırlatan Turgut Taneli, Ege Bölgesi'nin bu rakamda önemli katkısının olduğunu söyledi. Türkiye'deki e-ticaret şirketlerinin yüzde 17'sinin Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiğini aynı zamanda birçok zincir restoranın yine Ege'de yatırımı bulunduğunu hatırlatan Taneli, "Bölgede çok sayıda online ve offline ürün ile hizmet sağlayan şirket bulunuyor. Tüm bu şirketlerin ihtiyaçlarını başta 'e-mail marketing 've ona bağlı kişiselleştirilmiş senaryolar ile artırmak istiyoruz. Yerli ve yabancı

turistleri Ege'de yeniden tatil yapmaya ve Ege'nin yöresel ürünlerini e-ticaret sitelerinden satın almaya yönelik kişiye özel mesajlarla marketing çalışmalarımızın başarılı olacağına inanıyoruz. Öte yandan 'Push marketing', 'SMS marketing', Akıllı pop up', 'Banner gösterimleri', 'Tavsiye motoru 've 'Web optimizer ürünleri ile pazarın önemli bir ihtiyacını karşılayacağımızı öngörüyoruz. Çünkü hem turizm hem de e-ticaret noktasında Ege'de çok büyük bir potansiyel var; ne kadar fazla dijital marketing aracı etkili kullanılırsa bölge ekonomisi o derece büyüyecektir. Biz de bu alanda Ege ekonomisine önemli bir katkı sunmayı hedefliyoruz."

YERELDEN GLOBAL MARKALAR YARATACAĞIZ

İzmir'in yerel markalar yaratma konusunda çok üretken bir şehir olduğunu belirten Taneli "Ege'den çıkan yerel markaların dünya pazarı ile buluşmasını sadece e-ticaret siteleriyle değil, şirketlerin kendi sitelerini en iyi noktaya getirerek ve onlar için dijital marketing yaparak da sağlayacağız. Ege'den gelen markaların dünyada yer alma yolculuğunda yanlarında olacağız" dedi.

WEB&SEO OPTIMIZER ÇÖZÜMÜ KATKI SAĞLAYACAK

Setrow Satış Müdürü Tolga Kılıç ise e-ticaret siteleri aracılığıyla zincir restoranların ve turizm şirketlerinin tercih edilmesinde arama motoru yorumlarının tüketiciler açısından yüzde 80 oranında belirleyici olduğunu ifade etti. Setrow'un tüm bu alanlarda tek platformdan yönetilen özel ürünler sunduğunu belirten Kılıç, "Google'da Ege'deki turizm ve e-ticaret şirketlerinin ön planda olması onların daha fazla turist ve ciro kazanmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Setrow'un İstanbul başta olmak üzere Dubai, Amsterdam ve Varşova ofisleriyle global holdinglerden kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede dijital alandaki her türlü ihtiyaca cevap veren çözümler ürettiğinin altını çizen Kılıç, "Bilgi birikimi, tecrübe ve insan kaynağımızı kullanarak, lansmanını yeni gerçekleştirdiğimiz Web & SEO Optimizer gibi ürünlerimizle Ege'de faaliyette bulunan otel ve restoran grupları için aktif pazarlamayı çok daha ileri seviyeye taşımayı planlıyoruz. 2022 yılı Türkiye'nin turizm gelir hedefi 25 milyar dolar. Ege Bölgesi'nin de önemli turizm ve gelir hedefi bulunuyor. Bu nedenle turizm gruplarının ve restoran zincirlerinin yeni sezon için şimdiden Setrow ile temas kurmaları hayli önemli" ifadelerini kullandı.