Sesiyle herkesi büyüledi

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Nisan ayında Yelda Gürkan Müzik Production etiketiyle "Yorma" adlı 4 şarkıdan oluşan ilk dijital EP'sini çıkaran İlia Özkan, sözü ve müziği Hikmet Uygun'a ait "Uyandım Sabah ile" isimli şarkısına Serhat Kiremitçi yönetmenliğinde İstanbul 'un eşsiz manzarası eşliğinde klip çekti.

İlia Özkan, "İki heyecanı birlikte yaşıyorum. Biryandan Gönül Dağı gibi çok izlenen ve sevilen dizide şarkımın yayınlanmış olması ve aldığımız güzel yorumlar, diğeryandan Serhat Kiremitçi gibi başarılı bir müzik adamı ve yönetmen ile üçüncü klibimi çektiğim için mutlu ve şanslıyım" diye konuştu. İlia Özkan'ın son klibi "Uyandım Sabah ile" sanatçının youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında...