Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

03.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:49
Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

BURSA'nın İznik ilçesinde, içerisinde 7 öğrenci ile 5 velinin bulunduğu özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, içerisinde 7 öğrenci ile 5 velinin bulunduğu özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada servis minibüsündeki hostes hafif yaralandı. 

Kaza, saat 13.30 sıralarında İznik- Adapazarı Karayolu'nda meydana geldi. Çerkeşli ve Beşevler Mahalleleri'nden aldığı 7 öğrenci ve 5 veliyi, özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek için yola çıkan Ö.T. yönetimindeki 16 RBR 15 plakalı servis minibüsü, ara yoldan çıkan M.B. yönetimindeki 16 PAD 60 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, adı öğrenilemeyen hostes hafif yaralandı.

Hostes ihbar üzerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı
Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı
Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı
Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Halsey Ali Sunal Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Nihat Özdemir Aykut Kocaman
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 16:52:46. #1.14#
title