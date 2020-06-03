Servis minibüsü, 3 otomobil, motosiklet ve bisiklete çarptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Servis minibüsü, 3 otomobil, motosiklet ve bisiklete çarptı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsü, park halindeki 3 otomobile ardından bisiklet ve motosiklete çarptı.

Servis minibüsü, 3 otomobil, motosiklet ve bisiklete çarptı
03.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:49

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsü, park halindeki 3 otomobile ardından bisiklet ve motosiklete çarptı. Kazada bisikletli Haşim Bulut (78) yaralanırken, kaçan minibüs şoförü Ahmet Alevoğlu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. 

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Şehit Oğuz Erbay Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Alevoğlu'nun kullandığı 45 FJ 897 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce park halindeki 3 otomobile ardından da motosiklet ve bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Haşim Bulut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevoğlu minibüsle kaçarken, gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Haşim Bulut, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından başlatılan çalışmayla Ahmet Alevoğlu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti Haber
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı 'Pişman değilim' dedi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Hasan Polatkan Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Rafet El Roman
Spor Falcao Mete Gazoz Metin Oktay Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Servis minibüsü, 3 otomobil, motosiklet ve bisiklete çarptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 18:49:48. #1.15#
title