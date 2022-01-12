Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık reklam filminde buluştu

Türk pop müziğinin yıldız isimleri Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık Getir'in yeni reklam filmleri için kamera karşısına geçti.

Getir'in yeni reklam filmlerinde Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık rüzgarı esti. 'Sence mutluluk ne demek?' sloganıyla yola çıkılan seride sanatçılar, mutlu olmak için diledikleri ürünleri Getir'den sipariş vererek dakikalar içinde teslim alıyor. Yeni reklam kampanyasında müziğin yıldız isimleri, markanın çok sevilen 'Getir bi mutluluk' jingle'ına da kendi yorumlarını katarak seslendiriyorlar.

Yeni reklam serisinde hareketli parçalarıyla beğeni toplayan Edis sahneye çıkmadan önce kendisine bir enerji bar sipariş ederken, sevilen sanatçı Zeynep Bastık ise sessiz bir ortamda kayıt yapabilmek için heyecanlı köpeği Tombi'ye en sevdiği kuru mamayı sipariş ediyor. Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Sertab Erener ise sesini peslerden tizlere atabilmek için zencefil ve bal siparişi verirken görülüyor.

Titrifikir ve 25 Film iş birliğiyle hazırlanan reklam filmlerinin yapımcılığını Fırat Parlak ve Ceren Tuncer üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Eralp Vardar oturuyor. Reklamlar 10 Ocak tarihinden itibaren televizyonda ve dijital mecralarda yerini aldı. - İSTANBUL