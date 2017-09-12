Serinlemek İçin Girdiği Denizde Boğuldu

KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kerpe sahilinde serinlemek için girdiği denize giren 40 yaşındaki Murat Bayhan dalgalara kapılarak boğuldu.



Adapazarı'ndan ailesiyle birlikte Kerpe sahiline gelen ve serinlemek için denize giren Bayhan, dalgaların arasında bir anda gözden kayboldu. Çırpınmaya başlayan Bayhan, kıyıda deniz ve su kazalarına karşı nöbet bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Kalp masajı yapılan Bayhan, olay yerine çağrılan ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli