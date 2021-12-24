Serik'te yılbaşı tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı - Haberler
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Serik'te yılbaşı tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı

Serik'te yılbaşı tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde yılbaşında alınacak tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yılbaşında alınacak tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Serik Belediyesi salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile eğlence ve konaklama tesislerinin güvenlik müdürleri katıldı.

Toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) hazırladığı Genel Kolluk - Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN) tanıtıldı.

Ayrıca, özel güvenlik görevlilerinin nelere dikkat edeceği, yılbaşı gecesinde uygulanacak tedbirler değerlendirildi.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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