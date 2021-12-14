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Sergio Ramos'un acıması yok! Efsaneleştiği Real Madrid'e gözdağı verdi

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Sezon başında Real Madrid'den PSG'ye geçen Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşme öncesi eski takımına meydan okudu. Ramos, "Real'e karşı PSG için ölümüne savaşacağım" dedi.

Şampiyonlar Ligi son 16'da erken final olacak. Futbolseverler, Real Madrid- Psg karşılaşmasını iple çekiyor. Bu eşleşme Sergio Ramos için çok farklı bir anlam taşıyor.

Sergio Ramos'un acıması yok! Real Madrid'le oynayacakları maçı iple çekiyor

EFSANE OLDU

Sergio Ramos, genç yaşta katıldığı Real Madrid'de tarihin gördüğü en büyük savunma oyuncularından biri oldu. Ramos, defalarca Real Madrid kaptanlık bandıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Ramos, 36 yaşında bu arenada Real Madrid'e karşı rakip olacak.

Sergio Ramos'un acıması yok! Real Madrid'le oynayacakları maçı iple çekiyor

"ÖLÜMÜNE SAVAŞACAĞIM"

NTV'deki habere göre Sergio Ramos, "Önce Manchester United'ı gördüm rakip olarak. Sevdiğim bir takım. Real Madrid'i istemezdim ama koronavirüs nedeniyle vedalaşamadık. Kaderin cilvesi. İspanya'ya geri dönmek güzel olacak. Başka bir takım isterdim ama şimdi Psg'yi savunma zamanı. PSG için Real' karşı ölümüne savaşacağım" açıklamasında bulundu.

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