Sergio Ramos'un acıması yok! Efsaneleştiği Real Madrid'e gözdağı verdi

Şampiyonlar Ligi son 16'da erken final olacak. Futbolseverler, Real Madrid- Psg karşılaşmasını iple çekiyor. Bu eşleşme Sergio Ramos için çok farklı bir anlam taşıyor.

EFSANE OLDU

Sergio Ramos, genç yaşta katıldığı Real Madrid'de tarihin gördüğü en büyük savunma oyuncularından biri oldu. Ramos, defalarca Real Madrid kaptanlık bandıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Ramos, 36 yaşında bu arenada Real Madrid'e karşı rakip olacak.

"ÖLÜMÜNE SAVAŞACAĞIM"

NTV'deki habere göre Sergio Ramos, "Önce Manchester United'ı gördüm rakip olarak. Sevdiğim bir takım. Real Madrid'i istemezdim ama koronavirüs nedeniyle vedalaşamadık. Kaderin cilvesi. İspanya'ya geri dönmek güzel olacak. Başka bir takım isterdim ama şimdi Psg'yi savunma zamanı. PSG için Real' karşı ölümüne savaşacağım" açıklamasında bulundu.

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