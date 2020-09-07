Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli itirafı: Transferini ben istemedim Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi ve merak edilen soruları yanıtladı. Mario Balotelli transferini kendisinin veto ettiğini belirten Yalçın, Elneny'nin kalmasını istediğini söyleyip Quaresma'nın da geri dönmeyeceğini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düzenlediği basın toplantısında takımın mevcut durumu ve yapılacak transferlerle alakalı detaylı açıklamalar yaptı. Yalçın, transferi gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'yle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Pandemiden sonra çok zorlu bir süreç yaşadık, transferde çok zorlandık.Oyuncular neden gitti, nasıl bir politika izliyoruz? Geçen sezon bittikten sonra takımızın %70'i ayrıldı. Bu doğru rakam. Kiralık olarak ayrılanlar var, Burak Yılmaz haricinde ayrılanlar bizim kontrolümüzde değil. Burak ayrılarak zaten camiaya katkı yaptı.

TRANSFERLER İÇİN CEVAP

Bazı oyuncular almamız gerekiyor, bazı oyuncuların da gitmesi gerekiyor. Maaş bütçemiz var ve bu bütçeye uymak zorundayız. İstediğimiz transferleri yapmakta zorlanıyoruz. Alınacak oyuncuların 3-4 tanesi camiamızın havaya sokacak oyuncular olmak zorunda, buna mecburuz. Diğer oyuncular ise kulübümüzün bütçesine uymak zorunda.

"TRANSFERDE ZAMANIMIZ VAR"

Transfer dönemiyle ilgili eleştiri alıyoruz, bu çok normal ama daha zamanımız var. Yönetim görüşüyor, biz görüşüyoruz ama biraz beklemek zorundayız. Böyle bir süreci kimse beklemiyordu. Camiamızın beklentilerini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz.

"PAOK MAÇINDA HAZIR DEĞİLDİK"

Pandemi döneminden dolayı ortaya çıkan bir Şampiyonlar Ligi maçı var, biz buna hazırlıksız yakalandık. Maça iyi hazırlanamadık, kötü bir PAOK maçı geçirdik. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama olmadı. Hoca sürekli mesaj veriyor diyorlar, böyle bir şey yok! Yönetimle beraber planlama yapıyoruz, ben bütçeyi bilmiyorum! İsteklerimi söylüyorum ama her zaman istediğimiz gibi gitmiyor.

"BALOTELLI'YE BEN ONAY VERMEDİM"

Ben sadece Balotelli transferine onay vermedim. Benim için soru işaretleri olan bir futbolcu. Ben bu kadar yüksek maliyetlerle bu sorumluluğu almak istemedim. Yönetime, bu sorumluluğu siz alırsanız ben onay veririm dedim ama ben Balotelli transferini onaylamadım.

"YÜKSEK BÜTÇELİ TRANSFER KOLAY DEĞİL"

Yüksek bütçeli transferler yapmak kolay değil, dolayısıyla kimsenin omuzuna büyük sorumluluklar yüklemek istemiyoruz. Biz sürekli çalışıyoruz, yönetimimiz de öyle ve doğru transferler yapmak istiyoruz. Gelen oyuncuların da maliyetleri ortada. Anadolu'da hangi paraya oynuyorlarsa Beşiktaş'ta da aynı paraya oynuyorlar.

"BURASI PAF TAKIMI DEĞİL"

Genç oyunculara değer vermiyormuşum geçtiğimiz sezon 4 genç oyuncuyu ilk 11'de kullandım. Bu sene Atakan ile Hasic'te geldi. Beşiktaş büyük camia, burası PAF Takımı değil. Sadece genç futbolcular ile oynayamaz Beşiktaş.

"HEDEF TRANSFER LAZIM"

Bölgesel olarak bazı sıkıntılarımız var. 6 oyuncuya ihtiyacımız var ama 5 olur, 5 olmazsa 4 olur ama net olan bir şey var ki hedef koyabileceğimiz transferler yapmak zorundayız.

"FORVETTE HATA YAPAMAYIZ"

Forvet transferinde hata yapamayız, bu çok net!Bizi hedefe götürecek oyuncular almak zorundayız. Alacağımız forvetin transferi biraz yüksek olacak. Beşiktaş'ın santrforu bellidir, gidersin alırsın! Kafamızda soru işareti olan bir forvet transferi yapamayız. Balotelli transferine ben nasıl onay verebilirim? Net değilim, kimse net değil. Beşiktaş'ın forveti geldiği zaman skor yapacak, takıma katkı sağlayacak. Bu transfere mecburuz."

"BÜYÜK FORVET ŞART"

Büyük takımın iyi santrforu olur, Beşiktaş da bunu almak zorunda. Larin'den de memnunuz, geldiğinden beri iyi performans veriyor ama o bölgede eksiğimiz var. Mutlaka takviye yapmalıyız. Sağ bekimiz yok, santrforumuz var ama az sayıda. 4-5 bölgede sıkıntımız var.

"ELNENY KEŞKE KALSAYDI"

Keşke gitmesi dediğimiz oyuncu; Elneny. Ancak Elneny'in maliyeti çok yüksek ve Arsenal - Liverpool maçında 11'de oynadı. Yüksek maliyet ama kaliteli bir futbolcuydu. Beşiktaş olarak bütçeyi ayarlamak zorundayız ve TFF'nin verdiği bütçeyi denkleştirmeye mecburuz.

FATİH AKSOY SÖZLERİ

Fatih Aksoy iyi bir oyuncu. Daha da iyi yerlere gelir inşallah. Ama çok takılıyoruz bu konulara. Neden bu kadar gündeme geldi? Onu da anlamadım. Madem bu kadar yetenekliydi, Sivasspor niye teklif yapmadı o zaman? Karar verdik, uyguladık.

"ZOR DÖNEM BANA DENK GELDİ"

Taraftarın bilmesi gereken şu: Camiamızın sağlığı, huzuru, iyi gitmesi için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz, bu dönem bana denk geldi.

"EN GÜVENLİ OLDUĞUMUZ YER KALE"

Kale konusunda çok rahatız, hiçbir sorunumuz yok. Utku da çok iyi, Ersin de çok iyi. Kaleci almayı hiç düşünmüyoruz. Bu da genç oyuncularla ilgili aldığımız eleştirilere cevap olur. Şu anda en güvenli olduğumuz yer kale.

"4 YILDIZ İÇİN İTİRAFLAR"

Aboubakar, Ze Luis, Cisse, Kalinic... Hepsi listemizde.. Aboubakar'ın bir sakatlığı var, bunu biliyorum ve kendisi kontrolden geçecek. Listemizde 2 isim daha var. Bize en faydalı olan ismi, en kısa süre içerisinde almak zorundayız. Birisi mutlaka olmak zorunda.

GENÇ OYUNCULAR İÇİN AÇIKLAMA

Biz PAF ligine hazırlanmıyoruz. Yeterince genç oyuncumuz olduğunu düşünüyorum. Daha kaç tane genç oyuncu olmalı? 8-10 tanesi oynayabilecek durumda. Son maçta Hasic-Atakan'la kanatlarda oynadık, ikisi de 19 yaşında. Kaleci 19, sol bek 19 yaşında. Burası Beşiktaş, 15-16 tane genç futbolcuyla yeni sezona başlayamayız.

"QUARESMA İHTİMALİ YOK"

Quaresma ihtimali yok, konuşmayalım bile... Yaş sınırını aşağıya düşürmeye çalışıyoruz. Quaresma iyi hizmetler verdi, ben de iyi hizmetler verdim ama artık bitti.

YENİ SÖZLEŞME SORUSU

Benim Beşiktaş ile sözleşme yapmama gerek yok, bunun bir önemi yok! Tazminatım yok, bir şeyim yok. İmza törenine 25 bin kişi gelmiş bir teknik adamın sözleşmeye ihtiyacı yok.

YÖNETİME MESAJ DİYE YAZILIYOR

Ben her gün başkan ve yöneticilerle oturuyorum ama basında çıkıyor işte "Hoca, yönetime mesaj verdi" diye... Ne mesajı? Her gün onlarla oturuyorum.

"BİZ KADRO OLARAK GERİDEYİZ"

Kadro olarak şu anda Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın biraz gerisindeyiz. Bu sürpriz bir açıklama değil, herkesin bildiği bir şey.