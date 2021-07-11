SPOR Serdar Avcı: Türk bayrağını WBC maçlarında ringe taşıyacağım

SPOR Serdar Avcı: Türk bayrağını WBC maçlarında ringe taşıyacağımSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette altın kemeri olan Serdar Avcı, World Boxing Council'de (WBC) kemer maçına çıkacağını ve bunun için çalışmalara başladığını söyledi.

SPOR Serdar Avcı: Türk bayrağını WBC maçlarında ringe taşıyacağım

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette altın kemeri olan Serdar Avcı, World Boxing Council'de (WBC) kemer maçına çıkacağını ve bunun için çalışmalara başladığını söyledi.

Ringe verdiği 6 yıl aradan sonra UBO'da yarı ağır sıklette, çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavtla kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli'yi 2'nci raundda nakavt ederek altın kemerin sahibi olan Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Avcı, gözünü WBC kemerine diktiğini vurgularken, yaptığı ve yapacağı çalışmalardan bahsetti.

"HEDEFİM WBC'Yİ KAZANMAK"

Amerika'nın Miami şehrinde yaptığı kampın güzel geçtiğini belirten Avcı, "Uzun bir aradan sonra boksa geri döndüm. Çok şükür UBO'da güzel bir açılış yaptım ve dünya şampiyonluğu aldım. Şu anki hedefim dünyanın en büyük prestijli kemerlerinden bir tanesi olan WBC'yi kazanmak. Bunun için de çalışmalara başladık. Miami'deki kampımız çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR MENAJERLE ANLAŞTIM"

Önümüzdeki aylarda çıkacağı WBC kemer maçı için ön hazırlık maçlarına başlayacağını söyleyen Serdar Avcı, Florida Kralı lakaplı önemli bir isimle anlaştığını söyledi. Avcı konuşmasına şöyle devam etti:

"Muhammed Ali, Mike Tyson gibi büyük boksörlerin menajerliğini yapmış Don King'in sağ kolu diyeyim. King'le çalışmış büyük bir menajerle 5 yıllık bir kontrat imzaladım. Kendisi Osmiri "El Moro" Fernandez. Çalışmalarımıza başladık. Ukrayna'da bir kamp gerçekleştireceğim. Ön hazırlık maçım olacak. Daha sonra Havana'da bir maçım daha olacak. Ukrayna kampı ve ön hazırlık maçlarım tamamlanınca Florida'ya geri döneceğim ve oradaki çalışmalarıma devam edeceğim."

"KULÜBÜM UKRAYNA'DA, MENAJERİM ABD'Lİ AMA BEN RİNGE TÜRK BAYRAĞI İLE ÇIKIYORUM"

Ringe Türk bayrağı altında çıkmaya devam edeceğini dile getiren Avcı, "Ukrayna takımı Champion Promotion kulübünün sporcusuyum. Menajerim Amerikalı. Fakat ben ringe çıkarken Türk bayrağı ile çıkıyorum. Türkiye olarak çıkıyorum. Dünya sıralamasında Türk sporcu olarak gözüküyorum. Asla da bundan vazgeçmem, vazgeçmedim. Bu şartlarımı kabul ediyorsanız ben varım dedim. Onlar da kabul ettiler. Bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı