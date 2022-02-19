Süper Lig TV'nin tüm detayları ortaya çıktı! Saran'ın teklifi hepsinden çok farklı

Önümüzdeki 5 yılın yayın ihalesi yapıldı. Saran Group ve beIN Spor Toto Süper Lig'in yayın hakları için savaşıyor. Pazartesi günü her şey belli olacak. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, verilen tekliflerin detaylarını Habertürk'teki köşesinde paylaştı. Saran'ın verdiği teklifin diğer medya kuruluşlarına göre çok daha farklı olduğu görüldü.

Serdar Ali Çelikler'in yazısındaki Saran teklifinin özeti şu şekilde:

- Kanalın sahibi Kulüpler Birliği olsun, ben operatörü olayım

- İlk sezon 100 milyon dolar garanti, üzerine çıkarsa kulüpler arasında paylaşsın

- Kutu satışı olmasın

İşte Serdar Ali Çelikler'in yazısının tamamı:

"ADAMLARI OLDUĞUNA ADIM GİBİ EMİNİM"

"Türk futbolunun değerinin düştüğü bir gerçektir. İki ihale önce Aziz Yıldırım Türk Telekom'u ikna edip ihaleye soktu, 'Maksimum 280 milyon dolar veririz' diyen Digitürk 400 milyon dolara kadar çıktı. Sonra Digitürk Katar'a satıldı. Katarlılar önce "500 milyon dolara ihaleyi aldı" denilse de bu ücreti hiç bir zaman ödemedi. Meblağın yarısı TL, diğer yarısı dolar 5.80 TL'ye bağlandı. O dönem ihale sorumluluğunu alan Göksel Gümüşdağ'a bu konuda tepkiyi yine Aziz Yıldırım göstermişti. Katarlı Digitürk, bir süre sonra indirimler istedi hepsinde de kabul ettirdi. 150 milyon dolarlık teminat mektubunu da geri aldı. Demirören ve Özdemir Federasyonları onların iş ortakları gibi değil, çalışanı gibi davrandılar. İsmi beIN olan yeni yayıncının TFF'nin yönetim kurulunda 'adamları' olduğuna adım gibi eminim.

"TEKLİF 100-120 MİLYON DOLAR ARASINDA"

Onlar, her daim beIN'in yanında durdular. Mevsimler değişti, adaletin sağlanamadığı-operasyonel hakemlerin yüceltildiği-parti/cemaat bağlantılı yönetici-hakemlerin olduğu bu yapı; inanılmaz kötü kulüp yönetimlerinin de etkisiyle giderek değer kaybetti. Devalüasyonun etkisiyle son ihalede TFF'ciler şok oldu. Maximum teklif 146 milyon dolarla beIN'den geldi. Bu paranın yarısının TL, yarısının muhtemelen bugünkü dolar kurunun çok altında bir bedelle sabitleneceği kesin olduğundan aslen teklif 100-120 milyon dolar aralığında.. İhale'yi baştan paketlere bölen ve 3 farklı paket hazırlayıp gelirlerini artırmayı düşünen TFF, 4. bir paket daha çıkardı ve 'Hepsi dahil' paket oluşturdu. beIN'e adreslenmiş bu pakete verilen teklif işte bu kadar.

TFF'yi şaşırtan tek farklı teklif ise Saran Grubu'ndan geldi. Onların teklifi anlatılanlardan farklı. Teklifi basitçe izah edeyim:

Saran dedi ki:

Bu kanal için bu sene (ilk sezon) için 100 milyon dolar garanti ediyorum. Meblağ bu rakamın üstüne çıkarsa kalan kısmın büyük bir kısmını kulüpler aralarında (ratinge ya da şampiyonluk sayılarına ya da puan durumuna göre) paylaşsın. Küçük meblağ benim olsun.

Bu TV, kutu falan satmasın. Zaten kutu satan ve bu işi isteyen 2 platform var. beIN ve Tivibu. Ben, Süper Lig TV'nin operatörü olarak beIN'e ve Tivibu'ya diyeyim ki 'Maç yayınları için bize bir kanal açarsan bunun için bize ne kadar ödersin?' Her ikisi de ödeme yapar ve yayınları ister.

Ayrıca başka digital platformlar var. Misal Exxen ile yapılan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ortaklığı gibi. Diyelim ki Exxen, Süper Lig yayınlarını da istedi. Bunu da ayrı bir paket olarak izleyicilerine sundu. Diyelim ki kişi başı 90 TL'ye paketi sattı. Gelirlerinin yüzde 80'i Süper Lig TV'ye dolayısıyla kulüplere gider. Exxen yüzde 20'sini alır. Bu gibi teklifler HBO'dan Netflix'e; Turkcell TV'den Vodafone TV'ye kadar her digital platform için geçerli.

beIN 1 milyon aboneye hitap ediyor. Bu sistemle diğer platformlar da işin içine katılacağından erişim sayısı da artacak. En az 3-4 milyon kişiye ulaşılır.

Yurtdışı pazarlamasını da Süper Lig TV kendisi yapar.

Burada doğru anlatılması gereken konu kulüplerin kutu falan satmayacağı. Zaten kutu satan platformlara (Tivibu-beIN-DSmart) ve kutusuz digital platformlara kanal açma teklifiyle gidileceği. Böylece Süper Lig yayınları en az 5-6 platformda yayında olabilecek.

TFF yönetiminin de söylediği "Farklı teklif" bu. beIN'in 'tatmin etmeyen' teklifi ise standart. Tüm maçlar şifreli olarak pay TV'de.. 146 milyon dolarlık tekliflerini 250 milyon dolara çıkarmalarını bekliyor TFF. Ama beIN bilhassa son dönemlerde daha çok indirim talep etti.

Bakalım pazartesi günü TFF'nin kararı ne olacak?"

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