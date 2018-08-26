Şerbetçi Otunda Rekolte Giderek Düşüyor - Bilecik

HARUN KAYMAZ - Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçi otunun hasadına aşırı yağış kaynaklı verim kaybı ve pazarlama sıkıntıları nedeniyle buruk başlandı.

İlaç ve gıda sanayisinde kullanılan şerbetçi otu, ilçede yarım asırdan bu yana çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Tarlalardan yaş olarak toplanan şerbetçi otu, fabrikalarda kurutularak balyalanıyor, daha sonra yeniden işlenip palet haline getiriliyor.

Pazaryeri'nde yaklaşık 500 aile tarafından 2 bin dekar alanda farklı türlerde ekimi yapılan şerbetçi otunun kilogramı "Provesgot, Erciyes, Ege ve Pazaryeri" cinslerinde 7 lira 55 kuruş, "Aroma" cinsinde ise 7 lira 75 kuruştan bir firma tarafından alınıyor.

"Ülkemize faydalı olan bir bitki"

Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Koçpınar, AA muhabirine, Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetişen ve kalitesi dünya standartlarının üzerinde olan şerbetçi otunda geçen sene olduğu gibi bu sezon da rekoltenin düşeceğini söyledi.

Koçpınar, ülkede sadece ilçelerinde yetişen endüstriyel bitkinin kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu sene de maalesef durum iç açıcı değil. Aşırı yağışlardan dolayı zor durumda çiftçilerimiz. Dönüm başına elde ettiğimiz ürün her yıl yüzde 20-25 civarında düşüyor. Geçen sene bin 500 ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl bin 100 ton civarında olacağını tahmin ediyoruz."

Pazar sıkıntısı yaşadıklarını belirten Koçpınar, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef her geçen yıl daha da kötüye gitmekte. Yetkililerden yardım bekliyoruz çünkü bu sanayi bitkisi. Ülkemize faydalı olan bir bitki. Bir tek de burada var. Bunu kaybetmeyelim, onun uğraşı içindeyiz. Gençler de bu alana yönelmiyor. Kooperatif yaşasın diye elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Dereköy'de uzun süredir şerbetçi otu yetiştiren Tuncay Ünver de "Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Şu anda durum pek iç açıcı değil çünkü önceki senelerde dönüme bir ton ürün alıyorduk. Şu anda neredeyse 300-400 kilograma düştü. Hava şartları da etkiledi. Şerbetçi otu suyu çok sevmediği için aşırı yağışlardan çok etkileniyor. Şerbetçi otu, dikim yapıldıktan sonra kendiliğinden yetişir. Tabii bakımları çok önemli. Belki bir süre daha gidebilir üretimimiz ama sorası iç açıcı değil. Destekleme istiyoruz." diye konuştu.

Şerbetçi otunun özellikleri

Daha çok ilaç sanayisi ile bazı gıdalarda maya olarak kullanılan şerbetçi otunun sadece dişi çiçeklerinden (koza) faydalanılıyor. Üreticiler için önemli gelir kaynağı olan şerbetçi otu, daha çok buğday, arpa ve ayçiçeği üretiminden başka hiçbir tarla bitkisinin yetiştirilmediği bölgede küçük aile işletmeciliği olarak yapılıyor.

Sarmaşık gibi tırmanıcı özelliğe sahip olan ve yaprakları tam veya parçalı, çiçekleri açık yeşil renge sahip şerbetçi otundan Pazaryeri'ndeki yüzlerce çiftçi gelir elde ediyor.