Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
18.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7370 liradan, avro 9,1860 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7370 liradan, avro 9,1860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7350 liradan alınan dolar, 7,7370 liradan satılıyor. 9,1840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7560 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2120 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan