Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 745,70 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 745,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 745,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 745,70 liradan, 4 bin 913 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 934 liradan, 680 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 684 liradan, 4 bin 801 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 821 liradan, 2 bin 401 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 411 liradan ve bin 200 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 205 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 780 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 780 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title