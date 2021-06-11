Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 513,7 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 513,7 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 513,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 513,70 liradan, 3 bin 384 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 405 liradan, 468,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 472,30 liradan, 3 bin 307 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 327 liradan, bin 653 liradan alınan Yarım Ziynet bin 663 liradan ve 827 liradan alınan Çeyrek Ziynet 832 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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