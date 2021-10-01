Serbest dalışta bir dünya, bir Türkiye rekoru - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest dalışta bir dünya, bir Türkiye rekoru

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Spor
Serbest dalışta bir dünya, bir Türkiye rekoru

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfedersayonu (CMAS) işbirliğinde, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 4'üncü 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın ikinci gününe bir dünya, bir de Türkiye rekoru kırıldı.

ANTALYA (DHA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfedersayonu (CMAS) işbirliğinde, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 4'üncü 'Kaş Başka' Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın ikinci gününe bir dünya, bir de Türkiye rekoru kırıldı.

Kaş İnce Boğaz Plajı'nda yapılan ikinci gün yarışmalarında 20 ülkeden 8'i Türk, 34'ü yabancı 42 sporcu yarıştı. İkinci gün yarışlarında sporcular, sabit ağırlık çift palet ve ip destekli paletsiz disiplininde yarıştı. Yarışlarda bir dünya ve bir Türkiye rekoru kırıldı. Kadınlarda yarışan Slovenyalı Alenka Artnik, sabit ağırlık çift palette 3 dakika 42 saniyede 106 metreye başarılı bir dalış yaparak, yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Aynı disiplindeki dünya rekoru bir gün önce yine Kaş'taki yarışlarda İtalyan sporcu Alesia Zecchini tarafından 105 metre olarak kırılmıştı. Slovenyalı sporcu bir gün sonra İtalyan sporcunun dünya rekorunu tarihe gömdü. Erkeklerde yarışan Türk milli takımı sporcusu Rüstem Derin, ip destekli paletsiz disiplininde 3 dakika 32 saniyede 91 metreye dalarak, yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski Türkiye rekoru yine 83 metre ile Rüstem Derin'e aitti. Şampiyonada toplam 20 ülkeden 54 sporcu mücadele ediyor.


Serbest dalışta bir dünya, bir Türkiye rekoru

Serbest dalışta bir dünya, bir Türkiye rekoru

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Kerem Kamışlı Cansu Dere
Spor Bülent Uygun Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Şans Oyunları Stefan Kuntz Güzel Sözler Angela Merkel Mehmet Kasapoğlu Temel Karamollaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serbest dalışta bir dünya, bir Türkiye rekoru - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:39:16. #1.11#