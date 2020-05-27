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Seramiksan'dan renkli tasarımlı tezgah arası ürünler

Seramiksan, mutfakları renkli ve farklı tasarımlı tezgah araları ile neşelendirme imkanı sunuyor.

Seramiksan'dan renkli tasarımlı tezgah arası ürünler
27.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:32

Seramiksan, mutfakları renkli ve farklı tasarımlı tezgah araları ile neşelendirme imkanı sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamada, evde en çok zaman geçirilen yerler arasında bulunan mutfaklarda, tezgah araları sayesinde, konfor ve rahatlığı ön plana çıkararak aynı zamanda düzen de sağlanabileceği bildirildi.

Büyük mutfaklarda hem farklılık oluşturmak hem daha az derz görmek isteyenlere büyük ebatların önerildiği açıklamada, küçük mutfakları daha büyük göstermek için açık renklerin tercih edilmesi gerektiğini aktarıldı.

Açıklamada, Seramiksan'ın 30x30 santimetre ebatlı Sole, Geo, Notte serilerinin modernden klasiğe farklı patchwork desenleriyle renk ve yüzey seçeneklerini; 10x40 santimetre, 10x30 santimetre ebatlarındaki Bumpy Serisi ve 30x90 santimetre Mat ve Glossy serileri ile rölyef illüzyonunu; 7,5x15 santimetre, 10x20 santimetre ebadı ile Metro ve 30x60 santimetre Oscar serileri ile klasik şıklığını yaşam alanlarında mümkün kıldığı anlatıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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