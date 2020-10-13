Serada yetiştireceği maydanozu internetten satacak
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Serada yetiştireceği maydanozu internetten satacak

13.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:05
Serada yetiştireceği maydanozu internetten satacak

Sivas'ta bir girişimci devletten aldığı destekle 5 dönüm alana kurduğu serada maydanoz yetiştirerek internet üzerinden satış yapacak.

Sivas'ta bir girişimci devletten aldığı destekle 5 dönüm alana kurduğu serada maydanoz yetiştirerek internet üzerinden satış yapacak.

Sivas merkeze bağlı Çelebiler köyü Okatan Çiftliğinde Oğuzhan Okatan, 5 dönüm alana sera kurdu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 55'lik destek ile sera kuran Okatan, ilk etapta serada maydanoz yetiştirecek. Bu ay sonunda maydanoz ekimine başlayacak olan Okatan, yılda dekar başına 2 ila 4 ton arasında maydanoz yetiştirmeyi hedefliyor. Yetiştirilen maydanozlar internet üzerinden satışa çıkarılacak. Bu kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan, seradaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Ayhan, sera sahibi Oğuzhan Okatan'a seranın hayırlı olması temennisinde bulundu. - SİVAS

Serada yetiştireceği maydanozu internetten satacak
Serada yetiştireceği maydanozu internetten satacak
Serada yetiştireceği maydanozu internetten satacak
Serada yetiştireceği maydanozu internetten satacak
Serada yetiştireceği maydanozu internetten satacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 14:13:25. #1.14#
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