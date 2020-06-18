Serada ailecek kenevir yetiştiren aileye jandarmadan operasyon
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Serada ailecek kenevir yetiştiren aileye jandarmadan operasyon

Serada ailecek kenevir yetiştiren aileye jandarmadan operasyon Serada kenevir yetiştiren aileye yapılan operasyonda 447 kök kenevir ele geçirildi Kastamonu'nun Cide ilçesinde ailecek kenevir yetiştiriciliği yapanlara jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

18.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:35

Serada ailecek kenevir yetiştiren aileye jandarmadan operasyon

Serada kenevir yetiştiren aileye yapılan operasyonda 447 kök kenevir ele geçirildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde ailecek kenevir yetiştiriciliği yapanlara jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda 447 kök kenevir ele geçirilirken, aynı aileden 5 kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Cide ilçesinin bir köyünde 72 yaşındaki A.Y'nin evinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına dair alınan bilgi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramada evin bahçesi içerisinde bulunan sera içinde dikili halde 145 kök kenevir bitkisi ve ev içinde 19.84 gram kenevir tohumu ile A.Y'ye ait evine yaklaşık 600 metre mesafede ormanlık alan içerisindeki ve patika yol kullanılarak gidilen fındık bahçesinde yapılan aramada da dikili halde 302 kök kenevir olmak üzere toplamda 447 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, A.Y'nin eşi F.Y. (76), oğulları M.A.Y. ve S.Y. ile yakınları T.Y. isimli şahısların da yasa dışı kenevir ekimi yaptıklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri, aynı aileden A.Y, eşi F.Y. ile oğulları M.A.Y. ve S.Y. ile yakınları T.Y'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından A.Y, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan ele geçirilen 447 kök kenevir bitkisinden 10 adet numune olarak alındıktan sonra kalan kenevirler de, Cide İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri ile birlikte olay yerinde yakılarak imha edildi.

"Uyuşturucu ile mücadelemiz bundan sonrada kararlılıkla sürecek"

Göreve başladıktan sonra uyuşturucu, kumar ve fuhuş konularında taviz vermeden çalışmalarını yürüten Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, bundan sonrada sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti.

Kaymakam Açıkgöz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatları gereği zehir tacirlerine asla yaşam alanı tanımayacağız. En büyüğünden en küçüğüne kadar, gençlerimizi zehirleyenlerin kökünü kazıyana kadar üzerilerine gideceğiz. Cide, küçük bir yer fakat İstanbul ile bağı çok kuvvetli. Bu sebeple yazın artan nüfus, birçok zehir tacirinin iştahını kabartıyor. Nasıl ilçedeki kumar belasını ortadan kaldırdıysak, onları gizli kapılar ardında korka korka bu işi yapar hale getirdiysek, nasıl tüm neşelerini kaçırdıysak, daha şiddetlisini uyuşturucu tacirlerine yapacağız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum. Cide İlçe Jandarma Teşkilatımızı, İl Jandarma Komutanlığımıza bize olan destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Şimdiye kadar zehir tacirlerine asla taviz vermediklerini belirten Kaymakam Açıkgöz, bundan sonrada emniyet güçleriyle birlikte zehir tacirlerine geçit vermeyeceklerini söyledi.

Serada ailecek kenevir yetiştiren aileye jandarmadan operasyon

Kaynak: İHA

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