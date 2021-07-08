Şenol Güneş her şeyi vahim cümleyle özletledi: EURO 2020'de ezildik

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'nin ardından değerlendirme toplantısı düzenledi. Güneş, "İtalya maçında biz ezildik. Bu eziklik özgüven ve kırılma olarak döndü. Eleştiriyi haklı bulurum ama yalana giriyorsa sindiremem. Ben de kendimi eleştiriyorum. EURO 2020 bizim için dibe vuruştu" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından bir değerlendirme toplantısı yaptı.

İşte Güneş'in toplantısındaki tüm ifadeleri:

"BİRAZ BEKLEMEK İSTEDİM"

"Bu bir değerlendirme toplantısı. Bunu ilk geldiğimde sıcağı sıcağına yapabilirdim. Diğer gündemler yoğundu. Kargaşa vardı. Daha dikkatli, iyi düşünüp iyi karar vermek için zamana yaymak doğruydu. Durum tespitini ekibimle, başkanla, yönetimle yaptıktan sonra karşınıza çıkmak daha doğru oldu. Yalan haberler, hakaretler de bu işin doğasında vardır. Eleştiriler gayet normaldir"

"BU BİR TRAVMAYDI"

EURO 2020'de beklentimiz bu değildi. Hayal kırıklığıdır. Oyuncular da çok üzgün. Dönüş uçağında da söyledim. Sonuçlar dışında olumsuzluk olmadı. 15-16 oyuncuyla en az 2-3 kere görüştüm. Travmaydı bu sonuç. Onların da görüşlerini, analizlerini aldım. Tabii bu yetmez. Bir araya gelince daha da konuşmak gerekiyor.

"İÇİME SİNDİREMİYORUM"

Sert eleştirileri anlıyorum. Bu oyunu içime sindiremiyorum. Haklıyız ama teslim olmak yerine nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmak gerekiyordu. Takım ve ülke olarak cesur olmayı, meydan okumayı severiz. Afyon yutmuş gibi uyuşuk bir oyun oynadık.

"SIRADAN BİR TAKIM DEĞiLiZ"

Sıradan bir takım değiliz. Bu yüzden eleştirilerin dozu yüksek. Nereden nereye geldiğimiz biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'nda mücadele etmek. ilkini başardık, katıldık ama gruptan çıkamadık. Oyun bizi tatmin etmedi. Hak ederek oyunla gruptan erken çıktık. Burada da olumsuz olarak hak ettiğimiz bir sonuç aldık.

"EURO 2020'DE EZİLDİK"

Nedenleri ararken, basının saydığı birçok nedene katılıyorum. İtalya maçına çıkarken bir şey yoktu, iştahlı çıktılar, direnmek istediler, oyun mahkumiyete döndü. 0 yüzden değişiklik yapmak istedim. 0-0 gidiyordu. O yüzden Cengiii aldım. Gol sonrası 1-0 olunca, bir de bizim beklentimiz iyi oyunla cevap vermekti. Iyice oyun kopmaları oldu. İtalya da iyi başlamak istiyordu. Alttan yavaş başlayan takımlar da turnuvanın devamında tempolu oynadı. Biz orada ezildik. Bu eziklik özgüven ve kırılma olarak döndü.

"FAVORİ DEĞİLİZ"

Eleştirileri dikkate aldım. Favori değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz. İtalya bizim için ölçüt olacak, arkasında 2 maç var dedik. Kaptanlar da geldi, oyunculara bu sonucun olumsuz yansıdığını söylediler. Galler maçının ilk 25-30 dakika oyunda değildik. Tam oyuna girdik, golü yedik. Benzer pozisyonları verdik öncesinde ama başlangıçta kötüydük zaten. İkinci golü yediğimizde iki pozisyon vardı. 6 dakika uzatma verdi hakem, oyunda değildik orada. Zihinsel dağınıklık vardı. Bu nedenle başarımız düştü.

"YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ"

Asıl hedefimiz oyun olarak yükselerek kendimizi kabul etmek, oyuncuları üst seviyeye çekmekti. Ancak yıkılmadık, yıkılmayacağız. Bu oyuncu grubu ayakta kalacaktır. Zaman zaman kırılmalar olsa bile takılmadan devam etmek.

"DÜNYA KUPASI ÇOK ÖNEMLİ"

Kendime öz eleştiri yapacak olursam, mart ayındaki hazırlık maçlarının analizlerini görüntülü olarak da gönderdik. 0 kadar olağanüstü bir hazırlık dönemi geçirdik ki karşılığını alamadık. Bu kadar emeğin karşılığını alamadık. Oyuncuların da beklentisi vardı. Bu nedenle sonuç sarsıcı oldu. Bu turnuvalar 4 yılda 1 oluyor. 4 yıl sonra katılacaklar eğer katılırsak. Büyük bir şans kaçırdık. Maalesef başaramadık.

"KAOS ORTAMI YARATILMASIN"

Buraya çok çalışarak geldik. Buraya da bu özelliklerle geleceğiz. Tutkulu bir takım olmak için çok çalışmak durumundayız. Bu çocuklarımız, kaybettiğimiz zaman da çocuklarımız. Yanlışları da bizim. Ben sahiplenirim. Cüneyt Çakır'ı sahiplenmeliyiz. Zaman zaman yerden yere vuruluyor. Türk futbolunun kalkınmasını istiyorum. Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz zaman dünyanın en iyi üçüncüsü değildik. Biz EURO 2020'de 24. olduk diye 24. ülke değiliz. Bizim yerimiz belirlenmedi. Biz yerimizi belirlemeye çalışıyoruz. Bu takım umut verdi. Turnuvada kaybettik ama ortak değerlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Herkes konuşacak, tartışacak ama yaralamamaya, kaos ortamı yaratmamaya dikkat etmeliyiz. Bu eleştiri hakkını kimsenin elinden almaz. Ortak düşünce, ortak akıl, ortak çalışmayla devam etmek istiyorum.

"KABUS OLARAK GÖRÜYORUZ"

Oyunumuzu tekrar Türkiye'nin beklediği seviyeye taşıyacak gücümüz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçımda 6 mağlubiyet aldık. Şunun 3'ünü bu turnuvada zaten.Bu 9 günü bir kabus olarak göreceğiz bunu. Bu 3 mağlubiyet olmasa oyun olarak da iyi olsaydık, farklı şeyler konuşurduk. Başarılı da olsak, başarısız da olsak konuşmaktan yanayım.

"BEKLENTİYİ BİZ BÜYÜTTÜK"

Beklentiyi büyüten de, 3 maçı kaybeden de biziz. Herkesin gurur duyduğu takımı geri getireceğiz. Ben bu oyuncu grubuna inanıyorum. Onlar yeni başarılar elde edecek. Yaralamak yerine yaraları sarmak istiyorum. İyi düşünüp iyi yapmak zamanıdır.

"TAM BİR ŞOKTU"

Bugüne kadar adil, açık, samimi olduk. Bugün daha da fazla olmamız lazım. Karşınızda değilim, birlikteyiz. Gelecek dönemde bunu hep birlikte göreceğiz. Yetkimizi, sorumluluğumuzu bildik. Son kaybettiğimiz maçın dersini de alacağız. Bu travmayı da ders olarak alacağız. İyi günleri de, kötü günleri de gördük. Yaşlısı da tecrübeli demek değildir. Galler'den yediğimiz ikinci gol anormal bir tecrübedir, şoktur. Biz gol atmayı beklerken, rakip zaman geçirirken, kimse karşılayamadı, tam bir şoktu. Oyuncu önünden gitti. Oyuncu kötü niyetli değildi, olmadı.

"BANA YAPILACAK SALDIRILAR"

Bana yapılacak tüm saldırılar, benim üzüntümden fazla değil. Üzüntümü hafifletecek olan hakaretlere, eleştirilere sert cevap vermek değil. Daha çok çalışmak. Geçmişte de öyle yaptım. Bu oyuncu grubunun da çalışıp başarılı olmaya ihtiyacı var. Sadece kendileri için değil, gelecek nesiller için de.

"DEĞIŞIMLER OLACAKTIR"

Değişimler olacaktır. Nasıl olacağını daha sonra paylaşırım. Oynayan oynamayan var, hepsi yer değiştirebilir. Göreve gelene destek olacak, gidene teşekkür edeceğiz. Ben de gideceğim, böyle olmalı. 20-30 senedir aynı eleştiriler, hakaretler devam ediyorsa başarılı olamamıştır.

"BEN BAŞLADIM, BEN BİTİRECEĞİM"

Bu takım başarılı düşüncesini hissettiren biziz. Bu kadar çok üzülmemizin sebebi de bu. Ben başladım, bu yüzden benim devam etmem gerekiyor. Biz beyaz sayfa açtık, bir tablo yaptık. Önümüzde iyi günler, kötü günler olacak. Bu tabloyu yarım bırakmayacağız. Fırça darbelerine dikkat edeceğiz. Bu tabloyu mutlaka tamamlayacağız.

"BU KRİZİ AŞACAK OLAN BENİM"

Bu krizi aşacak olan benim. Analizini yapıyorum. Kimseyi suçlamadan çözüm odaklı olacağız. Beni isteyen, istemeyen, seven, sevmeyen var. Yalnız hissettirmeyen de çok büyük bir kesim var.

"AHLAKSIZLIKLAR, KEPAZELİKLER"

Öyle ahlaksızlıklar, kepazelikler var ki yazmıyor basın. Ben de 'Yaz' diyorum, yaz ki düzelteyim.

"KADROYA ALMADIKLARIM"

Ben kadroya alamadığım, alıp oynatamadığım oyuncular için üzülüyorum. Kendilerine de söylüyorum. Sevmek, saymak başka bir şey ama iş başka bir şey.

"BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ"

Futbolun en zor organizasyonu Avrupa Şampiyonası, en büyük organizasyonu Dünya Kupası. Biz şimdi Dünya Kupası'na katılırsak bir ilke imza atacağız. İlk defa 2 turnuva üst üste gideceğiz.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIZ"

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası katılımları benim 2 hedefim. Kulüp düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Dünya Kupası'na katılacağız. Hiç şüphemiz yok.

"HİÇ PARA ALMADIK, PRİM DE ALMADIK"

Hiç para almadık, kimse de prim almadık. Sonuç gelmedi. Maç kazanmadık. Turnuvaya katıldığınız zaman 9-10 milyon euro para geldi Türkiye'ye. Başarının takdiri yönetimindir. Ekstra vermiyor. Ne kadar vereceğine o karar veriyor. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. Benim maaşım da biliniyor. Ne aldığımı gazeteciler biliyor ama yalan yazılıyor.

"HİÇ PARA ALMAYAYIM"

Hiç para almayayım isterseniz. Kulüplerden de federasyondan da alacağım var. Mahkemeye versem utanmaz adam diyorlar. Bir kere mahkemeye gitmedim. Böyle bir haber görmemişsinizdir.

"3.2 MİLYON EURO ALIYORMUŞUM"

3.2 milyon euro alıyor diyorlar, Türkiye'de euro alan var mı ya! Yalan yazıyor. Ben kimsenin maaşını bilmiyorum. Siz döviz alıyor musunuz, ben almıyorum. Söylüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Adam bana hırsızsın diyor, bir kez cevap veriyorum. Sonra bir daha söylüyor. Ben mecbur muyum sana her gün cevap vermeye. Ben burada Beşiktaş'ta aldığım parayı da almıyorum. Başkan ne dediyse o parayı alıyorum. 0 paraları almıyorum. Haydi daha fazlasını alıyorum veya hiç almıyorum. Konu bu mu!

"HERKES İŞİNDEN SORUMLU"

Herkes yaptığı işten sorumlu. Ben de yaptığım işten sorumluyum. Güya medyaya suç bulmuşum. Oyunculara suç bulmam. Acımı çekerim içimde, yapmam bunu abi ya.

"ENES VE HALİL TARTIŞMASI"

Enes ile Halil İbrahim çift kale yaparken, 'Biri hiç top atmıyorlar' dedi. Enes de ağzı var dili yoktur, 'Ne konuşuyorsun' dedi. Birbirlerinin üstüne gidiyorlardı, araya girildi. Kavga falan değil. Ben yumrukları kavgaları küfürleri biliyorum ama buna rağmen başarı da geldi. Keşke kavga olsaydı, hırslanırlardı belki.

"40 MAÇLIK SERÜVEN"

40 maçlık ligden çıktı bu çocuklar. Her ülkeye baktım kamp için. Uygun değildi. Kaldığımız otel de burada çok iyi değildi. Almanya'daki yer sakin bir yerdi ve kamp merkeziydi. Bakü'den çıksaydık, yine Almanya'daki kamp merkezine gidecektik. Çünkü Amsterdam'a, Londra'ya yakındı.

"BİZİM İÇIN DİBE VURUŞTU"

EURO 2020 bizim için bir dibe vuruştu. Ancak bu takım iyi. Bundan daha iyi olacak. Yok. Bu takımda daha önce böyle bir şey görmedim. İtalya maçında eziklik ve özgüven kaybı oldu. Bunu düzelteceğiz. Yolu onlara inanmak ve çalışmaktan geçiyor.

"MAHMUT, SALİH, EFECAN"

Mahmut Tekdemir sakatlandı, bel sakatlığı vardı. Benim için önemli bir oyuncudur. Biraz yüklenince bel rahatsızlığı old. Efecan, Halil vardı. Cengiz düşündüğüm oyuncuydu. Kenan oynuyordu. Hakan var. Abdülkadir Ornür'ü alternatif gördüm. Salih Uçan'a gelince... Düşündüğüm oyuncular Okay, Ozan, İrfan, Taylan ve Dorukhan vardı. Dorukhan, Mahmut, İrfan'ı oynattım Gine maçında. irfan da sakatlıktan geldi. Baya yoruldular. Dışarı alacaktım. Gol atınca biraz daha moralle oynar dedim. Oyundan alınca 'Hocam çok yoruldum' dedi. Merih, İrfan, Cengiz martta da yoktu. Salih ve Berat, bu oyuncuların gerisinde düşünüyorum. Peşin hükmüm yok bu oyuncularla

"TAYLAN ANTALYALI KONUSU"

Taylan, benim seyrettiğim maçlara göre daha durağan gördüm. Dorukhan daha iyi göründü. Kaan'ı da denedim, Kaan daha iyi göründü, onu kullandım. Taylan Antalyalı 'Sakatlığ'ım yok' dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Git ameliyat ol dedim. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum bu.

"EMRE BELÖZOĞLU"

Emre Belözoğlu ile görüştüm, doğru. Bir değişim olacak. Iki defa görüştüm. Daha da sık görüşebilirim. Herkes yazıyor, doğru. Emre ile ilgili düşüncemi kamuoyu biliyor. 'Fenerbahçe'de başlamasa bizde başlardı. Sportif direktör olarak başlamasını doğru bulmuyorum' dedim. Şu an görüşüyoruz sadece.

"26 FUTBOLCUM İLE DE KONUŞTUM"

Hiçbir oyunumu kendi performansında görmedim. Mert Müldür de dahil. Çok da iyi oynadı ama hatalar da yaptı. Burada bir problem var, işte bu problemi de ben çözeceğim yine. Derin konuşmamız gerekiyor. Kaleciden forvete, girene, oynamayan da dahil. Genç bir oyuncu rahat değildi, 'Seni tanıyorum ama dalgalanma geçiriyorsun. Antrenmanda da rahat değilsin. Bunu aşacaksın. Buralara geldiğin için haksızlık diyebilirler gelmene: dedim. Bu da bir tecrübedir. Bütün oyuncular, oynayan oynamayanlar dahil 26 oyuncu hepsiyle konuştum.

"KUŞAK ÇATIŞMASI YOK"

Milli takımda kuşak çatışması yok, iyi bir iletişim var. Farklı bir dünya var, doğru. 3 kuşak var aramızda ama düşüncenin yeniliği başka bir şeydir. Bu oyuncu grubunun sorumlulukları da var. Ben bu havayı hissettim hep. Kırılmaların ne kadar olacağını bilemiyorum. Buna benzer bazen olabiliyor ama maç içerisinde ama 3 maç olduğu için bir sıkıntı oldu. Halil İbrahim'i, Rıdvan'ı ayrı yerde tutuyorum ama olumlu geri bildirim alıyorum. ilişkilerde sıkıntı yok ama daha da sıcak tutmak için başka yollar deneyebiliriz.

"HAMİT ALTINTOP'UN SÖZLERİ"

Hiyerarşik düzeni biliyorum. Selim Ağabey A takıma, Hamit Altıntop ümit takıma bakıyor. Türk futboluyla ilgili aynı fikirdeyiz. Fikirdir bunlar. Zaman içerisinde yer değiştirebilir. Bu yazı çıktıktan sonra, bana geldi. Ben de dedim ki ezildik, dağıldık, iyi oynamadık. Bunu ne anlamda söyledi. Bana telefonda söylemedi. Selim Ağabey ve başkan beraberdi, böyle bir konuşma geçti. Seni yerler diye mi ne konuştular. öyle bir şey yok. Hamit'e çok değer veriyor yönetim kurulu, ben de değer veriyorum. 0 konuşmadan rahatsız oldu. Ne anlatıyorsun dedim, 'Benle ilgili düşüncen varsa söylersin' dedim. Kamuoyunda rahatsızlık oluyor, bazen tekzip oluyor. Bazı şeyleri ben değil kişi tekzip eder, ben yap demem. Bu da aynı şekilde. Benle ilgili bir konu yok. Hamit çok değerli bir insan, uluslararası tecrübesi var. Bu konuşmaları sokaktaki birinin ağzıyla yaparsa yanlış bulurum. Ancak beraber konuşurken bana 'Hocam' diyor, saygı duyuyor. Adımlar acele edilmemesi lazım, fikirler zamanı gelince uygulanmalı. Almanya'nın uzun yıllarda yaptığını bir anda yapmak istiyoruz.

"RIDVAN YILMAZ RAHAT DEĞİLDİ"

Mert Müldür çok dinamik bir oyuncu. Zeki'nin de üstünde belki hatta. Rıdvan Yılmaz, antrenmanlarda bile rahat değildi. Bir tek 7'ye 7 antrenmanda iyiydi. Rıdvan Yılmaz bu turnuva için görüntü itibarıyla hazır değildi. Enes benim için değerli ama bu turnuvada Halil İbrahim'i daha hazır olduğu için tercih ettim.

"BEN SİNDİREMİYORUM"

İnsan üzüldüğü zaman ağzından çıkanlar ağır olabilir. Eleştiriyse olabilir. Ben sindiremiyorsam sen de sindiremezsin. Eleştiri dışında yalana giriyorsa cevap veririm. Eleştirileri haklı bulurum, çünkü ben de kendimi eleştiriyorum."