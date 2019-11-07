Senfoni Sanatçıları Huzurevi'nde çaldı

07.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:51

Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ni ziyaret eden orkestra üyeleri, verdikleri konser ile huzurevi sakinlerine unutamayacakları bir gün yaşattılar.

Eskişehir'in kültür ve sanat hayatına büyük katkı sunan Senfoni Orkestrası, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de takdir topluyor. Geçmiş yıllarda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde kanser hastalarına konser veren orkestra üyeleri, son olarak Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldiler. Türküler ve klasik müzik eserlerinden oluşan repertuarı seslendiren viyola sanatçısı Pınar Basalak, viyolonsel sanatçısı Şansu Altınok ve keman sanatçıları Onur Akalın ile Canan Dalgaç, huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle dinlendi.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerine hız vereceklerini ifade eden Senfoni Orkestrası yetkilileri, kendilerini huzurevi sakinleri ile buluşturan Safiye Gönül Bayar Huzurevi yetkililerine teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler