Medipol Başakşehir FK kampa girdi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Bolu'nun Gerede ilçesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Gerede Esentepe Mevkisinde bulunan The Sign Esentepe Otelde kampa giren İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde otelin tesislerinde ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Kocaman antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir konuşma yaptı.

Isınma koşusu ile başlayan antrenmanda, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan defans oyuncusu Şener Özbayraklı, sezon başlarının her zaman zor olduğunu belirterek, "Bunu her zaman gördük ve biliyoruz. Ama inşallah öncelikle bütün futbolcu arkadaşlarıma sakatlıksız bir sezon diliyorum. İnşallah da bu dönemi sakatlıksız ve iyi bir şekilde hazırlanarak bitiririz." diye konuştu.

Takıma yeni oyuncuların geldiğini hatırlatan Özbayraklı, "Ama çok tecrübeli arkadaşlarımız da var. İnşallah uyum sürecini de en iyi şekilde atlatıp yeni gelenlerle birlikte hepimiz iyi bir şekilde lige adapte oluruz ve lige iyi bir başlangıç yaparız." şeklinde konuştu.

Özbayraklı, tecrübeli bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Yıllardır her zaman zor geçti. Tabi ki de yeni arkadaşlar geliyor futbol devamlı gelişiyor. Tabi ki bunu şu an kestirmek zor ama her sene farklı bir sezon geçiriyoruz. İnşallah bu sene keyifli bir sezon geçer bütün takımlar adına." dedi.

Uzun zamandır futbol oynadığını vurgulayan Özbayraklı, "Yeterince kendimi gösterdiğime inanıyorum. Ama futbolda hırs, azim, heyecan olması gerekiyor. Bu bende her zaman vardır. Bunun da şu an yeni başlangıcını yaşıyorum. İnşallah bu heyecanımı sahaya en iyi şekilde veririm." şeklinde ifade etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili de bir değerlendirme yapan Özbayraklı, "Ben daha önce 1 sene çalıştım. Aykut hocaya çok değer verirdim. Daha doğrusu Türkiye'nin değer verdiği bir hocamız. Onu anlatmaya gerek yok. Ben de yeterince tanıyorum Aykut hocamı. İnşallah onu mahcup etmeden, iyi bir şekilde hizmet ederim. Kendimi de mahcup etmem." ifadesini kullandı.

Özbayraklı, maçların seyircili oynanacak olmasıyla ilgili, "Futbolun keyfi taraftar ile oluyor. Bunun zor sürecini biz seçtik. Taraftarsız futbol oynamak bizi kötü etkiledi. Ama inşallah bu süreci atlattık. Taraftarlarımızla futbolun keyfi bir daha ortaya çıkar. Biz de heyecanla bekliyoruz." dedi.

-"Aykut hoca büyük bir antrenör"

Medipol Başakşehir'de olduğu için memnun olduğunu anlatan Lucas Lima ise, "Bolu'ya geldik iyi bir sezon öncesi kamp geçirmek istiyoruz. Onun da birinci ayağı olan Bolu'dayız. Lige iyi başlama adına çalışmalarımızı sıkı bir şekilde yapmamız gerekiyor. İyi bir takıma sahibiz. İyi bir şekilde çalışmak için de tüm şartlara sahibiz." şeklinde konuştu.

Lima, Süper Ligi tanıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Zaten uzun süre birlikte top oynadığım arkadaşlarım da burada oldu. Dolayısıyla çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Usta ayakları olan oyunculara sahip takımlar. ve çekişmeli bir lig olarak adlandırabilirim. Dediğim gibi burada iyi bir sezon hazırlığı geçirme düşüncesindeyiz ve benim amacım da takıma faydalı olarak başarılı olmak."

Teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili de düşüncelerini anlatan Lima, "Aykut hoca büyük bir antrenör ve kesinlikle büyük bir lider. Babacan bir isim olarak adlandırabilirim. Fenerbahçe'de hocalık yaptığı dönemden hatırlıyorum. Çünkü o takımı şampiyon yapmıştı. Türkiye'de zaten birçok oyuncunun da çalışmak istediği bir antrenör. Dolayısı ile ben de onun liderliğinde takım içerisinde çok süre alarak takımın başarısı anlamında faydalı olmak istiyorum." dedi.

Oynadığı takımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Lima, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Brezilyayı ele alacak olursak çok teknik oyunculara sahip bir takım olduğu için fark olarak biraz göze çarpıyor. Bireysel olarak çok teknik oyunculara sahip. Oradaki yıllarımı bu şekilde adlandırabilirim. Avrupa'ya geldiğimde özellikle Fransa'yı ele aldığımızda Türkiye ile çok benzer özelliklere sahip bir futbol iklimi var. Oradaki fiziksel ve taktik yönü çok güçlü bir mantalite yolunda devam ediyor futbol orada. Dolayısı ile Avrupa'daki o fiziksel ve taktik yönünü ve istatistik yönünü ele aldığımızda Türkiye ile çok benzer. Ben de burada oradaki ortak özellikleri takıma aşılayıp içimde barındırdığım gücü takıma yansıtarak başarılı olmak istiyorum. "

Lima, taraftarsız futbolun pek tadının olmadığını vurgulayarak, "Dolayısı ile biz futbolcular için stadyumda ne kadar fazla sayıda taraftar olup bizi destekler, bizim arkamızda itici güç olarak bulunursa çok iyi olur. Seyir zevki anlamında da hem futbolcular hem de futbolun bileşenleri olan seyirciler, yorumcular, oyuncular ve tüm bileşenleri için çok daha olumlu olur. Dolayısı ile çok memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Geçen sene maalesef koronavirüsün verdiği şartlardan dolayı bu fırsatımız yoktu. Ancak bu sene fırsatımız var. Dolayısı ile fark yaratıyorlar. Bizim arkamızda itici güç olurlarsa çok memnun oluruz. Biz de üzerimize düşeni sahada en iyi şekilde yaparız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder