Sendikalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Tatar ile görüştü - Haberler
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Sendikalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Tatar ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sendikalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Tatar ile görüştü

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Nezir Tatar'ı, Memur-Sen ve Sağlık-Sen yöneticileri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Nezir Tatar'ı, Memur-Sen ve Sağlık-Sen yöneticileri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, yaklaşık iki ay önce il müdürü olarak göreve başlayan Nezir Tatar'ı sendikacılar ziyaret etti. İl müdürlüğü makam odasında gerçekleştirilen ziyarette çalışanların pandemi ile birlikte yaşadıkları sorunlar ve kurumun Şırnak genelindeki çalışmaları ile ilgili bilgiler konuşuldu. Ziyarette Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı kamu kurumların genel sorunları ile ilgili bilgi vererek kurum amirlerin vatandaşlara hizmet sunumunda çalışanlarında sorunlarına gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edilerek İl Müdürü Nezir Tatar'a üstlendiği yeni görevinde başarılar diledi.

Sağlık- Sen Şube başkanı Giyasettin Uçaş da sağlıkçılar gibi pandemi sürecinde sosyal hizmet çalışanları da mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar ise Memur-Sen ve Sağlık-Sen yöneticilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine tevdi edilen görevi layıkıyla yapmaya çalışacaklarını belirterek Şırnak halkına devletin sosyal hizmet elini en hızlı ve güvenli şekilde ulaştırmak için çalışacaklarını belirtip, sendika yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ŞIRNAK

Sendikalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Tatar ile görüştü

Sendikalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Tatar ile görüştü

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Haber: Sendikalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Tatar ile görüştü - Haberler
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