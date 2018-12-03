Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde faaliyet gösteren Özel Terslale Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde engelliler günü münasabetiyle bir etkinlik düzenlendi.

Şemdinli ilçesinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikle ilgili bilgi veren okul müdürü Behzat Arslan, "Okulumuz bünyesinde eğitim gören öğrencilerimiz tarafından skeç, tiyatro,işitme engelli bireylerin halayları,kara kalem origami çalışmaları ve bedensel engelli çocuklarımızın şarkılarından oluşan bir dizi etkinlik düzenlendi. Bizim en büyük amacımız çocuklarımızın farklı bir ilgi gösterilmesi değil toplumun onlara olduğu gibi kabullenmesidir. Kurumumuzda eğitim gören her bir öğrencimizin ayrı bir özelliği ve becerisi var. Unutulmaması gerekir ki herkes bir engelli adayıdır. Yapılan etkinliğe Şemdinli'de bulunan okul müdürleri, öğrenci veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ