Sel gitti, izleri kaldı
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Sel gitti, izleri kaldı

Sel gitti, izleri kaldı Geçtiğimiz günlerde Erzurum ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası sele dönüşen Oltu çayı köprüler yıktı ekli alanları tahrip etti.

27.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:46

Sel gitti, izleri kaldı

ERZURUM - Geçtiğimiz günlerde Erzurum ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası sele dönüşen Oltu çayı köprüler yıktı ekli alanları tahrip etti.

Sel sularının çekilmesinin ardından zararlar ortaya çıktı. Oltu Dutlu köyü Beden Mahallesi, Olur Yeşil bağlar mahallesinde ekili alanlar ve seralar zarar görürken Olur Ormanağzı köyünde merkez mahallenin köprüsü yıkıldı köyün içme suyu hattı zarar gördü. Ormanağzı köyü sakinleri içme suyu hattını ve merkez mahalle köprülerinin bir an önce yapılmasını istediler.

Sel gitti, izleri kaldı

Kaynak: İHA

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