Şehitler İçin 3 Bin 24 Rakımlı Dağa Bayrak Dikti

Kumluca ilçesinde ikamet eden gezgin ve doğa sever Şaban Dede, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan astsubay eşi, 11 aylık bebeği ve tüm şehitler adına Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci dağı olan 3 bin 24 rakımlı Kaş Akdağ Uyluk tepesine Türk bayrağı dikti.

Kumluca'da yaşayan ve çiftçilik yapan 36 yaşındaki gezgin ve doğa sever Dede, yaz aylarında Batı Antalya'nın dağlarında yayla yayla gezerek, çobanlarla sohbet ediyor.

Dede, bu yılki doğa gezileri sırasında geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın hain saldırı sonucu şehit olan astsubay eşi, 11 aylık bebeği ve tüm şehitler adına Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci dağı olan 3 bin 24 rakımlı Kaş Akdağ Uyluk Tepesine Türk bayrağı dikti.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyen Şaban Dede, "Bu vatan asla bölünmez ve bölemeyeceksiniz. Batı Antalya'nın ikinci yüksek dağına çıkarak 3 bin 24 rakımda bayrak olmadığını keşfettim. Bunu bir görev bilerek bir hafta sonra tekrar çıkmak için plan yaptım. Buraya çıkarken, zor şartlar altında demir direk ve 2 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağını yanımda getirdim. Bu mutlu güzel günü görmek nasip oldu." diye konuştu.

Türk milletinin içindeki vatan sevgisini bir gücün değiştiremeyeceğini belirten Dede, bayrak dikiminde emeği geçen Oğuz ve Veli Topaloğlu'na da teşekkür etti.