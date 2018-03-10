Şehit ve Gazi Aileleri İçin Yapılan Konutların Sahibi Kura ile Belirlendi

Gaziantep'te şehit yakınlarını ve gazileri ev sahibi yapabilmek için TOKİ ile birlikte çalışma yapan Şahinbey Belediyesinin yapmış olduğu 643 konutun kuraları çekildi. Müracaat eden şehit ve gazi ailelerinin, oturacakları kat ve daire numaraları belirlendi.

Türkiye'de şehit ve gazi aileleri için yapılmış en büyük toplu konut olduğunu bilinen Mavikent Mahallesindeki konutların kura çekimi Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı programa ise şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Şamil Tayyar Mehmet Erdoğan katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2+1 ve 3+1 konutların bütün ailelere çıkacağını kurada sadece ailelerin bina katlarını ve kapı numaralarını çekeceğini vurguladı. Tahmazoğlu, "288 tane 3-1 dairemiz var. Müracat 275 olduğu için elimizde 13 daire daha var. Herkese 3-1 konut vereceğiz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, kura çekimine katılan şehit ailelerine seslenerek, "Şehit annesi ya da şehit babasıyım denildiği zaman bundan daha şerefli daha namuslu bir şey yok. O kadar önemli bir madalyanız var ki o kadar önemli bir sembol ve simgesiniz ki bütün dünya o yüzden 15 Temmuz'u anlayamıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu noter eşliğinde kuraları çekerek, ailelere oturacakları daireyi şimdiden bildirdiler. - GAZİANTEP