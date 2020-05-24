Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram
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Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram

Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de yolu kesilerek 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın evinde bu bayramda da hüzün var.

24.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:26

Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram

GÜMÜŞHANE - Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de yolu kesilerek 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın evinde bu bayramda da hüzün var.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan mezarını Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret eden baba Hamit Yılmaz, Necmettin öğretmensiz dördüncü bayramı yaşadıklarını belirtti.

Yağmur altında oğlunun Türk bayraklarıyla bezeli mezarını ziyaret ederek dua eden baba Hamit Yılmaz, "Bu bayram onsuz dördüncü bayram. Buruk ve üzüntülü bayram. Bunun izahı yok. Evlat acısı, öğretmen, vatansever, bayrağını, vatanını seven bir evladımızı Tunceli'de vampirler katletti. Baba olarak evlat acısını tarif etmek gerekirse iskelet kendini bırakıyor, vücut kendini taşıyamaz hale geliyor. Evlat acısı bu" dedi.

Şehit aileleri başta olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ve biran önce korona virüsün yok olması için dua eden Yılmaz, "Allah mübarek etsin. İnşallah bu virüste başımızdan defolur gider. Korona virüsten de İslam alemi ve memleketimiz kurtulur diye dua ediyoruz. Evlatlarımız bizim kalbimizde. Onlar hiçbir zaman meftun olmadılar. Bütün evlatlarımızın ruhları şad olsun. Şuanda görev yapan bütün sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.

2016 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulunda göreve başlayan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 8 aylık öğretmen iken 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken, Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi kesiminde PKK'lı teröristler tarafından aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı. Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdükten sonra cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür çayında bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram

Kaynak: İHA

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