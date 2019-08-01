Şehit Kaymakam Safitürk'ün "hayalini kurduğu projeye" altın madalya

Mardin'in Derik ilçesinde, 3 yıl önce görevi başında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu zeytinden üretilen zeytinyağı, İngiltere'de düzenlenen, "Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları"nda (London International Olive Oil Competitions) altın madalyaya layık görüldü.

10 Kasım 2016'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit edilen Safitürk'ün, zeytin üretiminin bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen ilçede Derik zeytininin dünyaya tanıtılması için hazırladığı projeler bir bir hayata geçirildi.

Mardin Valiliği, Kaymakamlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinin desteğiyle projeler uygulandı.

Şimdiye kadar ilçede yaklaşık 5 bin zeytin fidanından oluşan bahçeler yapılarak çiftçilere hibe edildi, "Zeytin Ana Vatanında Şahlanıyor Projesi" kapsamında Mezopotamya Zeytinyağı Tesisi kuruldu, özel şirketler de ilçede binlerce zeytin fidesi yetiştirmeye başladı.

İlçede yetişen zeytinden elde edilen zeytinyağı özel bir şirket markasıyla, İngiltere'de düzenlenen, "Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları"na gönderildi.

Ödülün DİKA'da düzenlenen tanıtım toplantısında, şehit Kaymakam Safitürk'ün Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği son röportajın görüntüsü izlenirken, duygusal anlar yaşandı.

"Hep beraber büyük yol aldık"

Mardin Valisi Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, 3 yıl önce Mardin'de göreve başladığında, Şehit Kaymakam Safitürk'ün Derik zeytini için büyük bir heyecanla kendisiyle görüştüğünü ve hayalini anlattığını söyledi.

Kendisini destek olacağını söylediğini aktaran Yaman, şöyle dedi:

"Değerli kardeşim, daha sonra ilk ürünü heyecanla getirdi. Birkaç hafta sonra şehit oldu. Çok üzüldük. Kardeşimizin yarım bıraktığı yerden devam edeceğimizi söyledik. Mardin Valiliği, görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi, DİKA, Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlükleri, akademisyenlerimiz ve üreticilerimiz hep beraber büyük yol aldık ve inşallah daha da yol alacağız."

Yaman, Derik zeytininin çok kaliteli bir ürün olduğunu, bu sene saf zeytinyağı ile ödül aldıklarını, önümüzdeki yıllarda zeytinden ve aromalı zeytinyağlarından da ödül almayı arzu ettiklerini ifade etti.

Mardin Valiliği olarak desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Yaman, şehit Safitürk'e Allah'tan rahmet, bayrağı devralan Kaymakam Hakan Kafkas'a da başarılar diledi.

"Birileri kent için çalışıyor, birileri ise sadece çene çalıyor." diyen Yaman, şunları kaydetti:

"İnşallah halkımız onlara gerekeni söyleyecek. Belediye başkanı olmayı unuttular. Orada, burada yalan yanlış siyaset yapmaya çalışıyorlar. Halkımızın gereken dersi verecektir onlara inşallah."

"Yarım bırakmak zorunda kaldığı projeyi tamamlama şerefine nail olduk"

Derik Kaymakamı Kafkas da, Safitürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Kafkas, saldırının arından gönüllü olarak gelmek istediği ilçede biraz araştırma yaptığını, şehidin AA'ya verdiği son röportajı izlediğini, ilçede zeytinciliği o zaman öğrendiğini söyledi.

Derik'te Kaymakam olarak ve görevlendirme yapılan dönemde Belediye Başkan Vekili olarak, yollar, parklar, yeni hizmet binaları gibi ilçeye çok yönlü hizmet sunduklarını aktaran Kafkas, "Zeytine ise ayrı bir önem verdik. Çünkü şehidimizin bize emanetidir dedik. İdareci ve yöneticilerimiz, yatırımcı ve üreticilerimizin katkılarıyla önemli çalışmalar yaptık. Çiftçilerimiz de çok ciddi bir şekilde zeytin bahçeleri oluşturmaya başladı." diye konuştu.

Derik zeytininin ilk defa katıldığı ve 430 firmanın yarıştığı programda altın madalya kazanmanın önemine dikkati çeken Kafkas, "Şehidimizin yarım bırakmak zorunda kaldığı projeyi tamamlama şerefine nail olduk. İlçemize hayırlı olsun. Şehidimizi buradan minnetle, şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da zeytinle sağlanacak katma değerin ekonomiye katkı sağlayacağını, yöresel ürünlere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Memduh Dinler ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdullah Osmanoğlu ise zeytin üretimi ve ekili alanlarla ilgili bilgi verdi.

Tanıtım toplantısına, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, kaymakamlar, belediye başkanları, akademisyenler ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA