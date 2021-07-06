Şehit Emrah Ceylan mezarı başında anıldı
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Şehit Emrah Ceylan mezarı başında anıldı

Şehit Emrah Ceylan mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dört yıl önce görevi başında şehit düşen Uzm.J.IV.Kad.Çvş.Emrah Ceylan Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Dört yıl önce görevi başında şehit düşen Uzm.J.IV.Kad.Çvş.Emrah Ceylan Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

6 Temmuz 2017 tarihinde Van Hakkari Karayolunda EYP araması esnasında terör örgütünce yerleştirilen mayın patlaması sonucu şehit olan, Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan şehadetinin 4.yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine şehidin ailesi, İlçe Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, İlçe Emniyet Amiri Davut Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Özdemir, İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz ve Esençay Mahallesi Muhtarı Selahattin Baş katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından şehidin mezarına çiçek bırakıldı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Emrah Ceylan'ın bu vatan ve millet için canını verdiğini ve asla unutulmayacağız. Devletimiz her zaman şehidimizin yakınlarının yanında olmaya devam edecektir. Vatan sağ olsun" dedi. - AYDIN

Şehit Emrah Ceylan mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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