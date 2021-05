Şehit Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül: "Üzüntülü olduğum için bir yandan da sevinçliyim"

Bomba İmha Uzmanı Astsubay Esma Çevik'i 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit eden teröristlerden olan ve 'Gri' kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek'in etkisiz hale getirilmesi haberini alan şehit babası Hüseyin Akgül, "Kızımın ve diğer şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. O hainlerin elbette ki yapmış oldukları eylemler ve katliamlar sonunda cevapsız kalmıyor. Dediğim gibi üzüntülü olduğum için bir yandan da sevinçliyim. Öncelikle bu terör örgütünde olanların daha da leşlerini temizlesinler. Kokuları ta İstanbul' a kadar geldi" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'in Nusaybin kırsalında yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubundan biri olan sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin lira ödülle "Gri" kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist etkisiz hale getirildi.

8 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan EYP'nin imhası sırasında meydana gelen patlamayı gerçekleştirdiği ve 2 jandarma personeli Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit olduğu hain eylemin failleri arasında olduğu tespit edildi. Kızını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini öğrenen şehit babası Hüseyin Akgül, duygularını ifade etti.

Hüseyin Akgül İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vallahi bu benim için bir bayram oldu. Kızımın ve diğer şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. O hainlerin elbette ki yapmış oldukları eylemler ve katliamlar sonunda cevapsız kalmıyor. Askerimiz ve polisimiz tarafından bunların her biri karşılıksız bırakılmıyor. Dediğim gibi üzüntülü olduğum için bir yandan da sevinçliyim. Hiçbir askerimizin, polisimizin kanı yerde kalmıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Son raddeye kadar terörle mücadeleyi sürdürüyor. Polisimizden olsun, jandarmamızdan, özel harekatımızdan da Allah razı olsun. Öncelikle bu terör örgütünde olanların daha da leşlerini temizlesinler. Kokuları ta İstanbul' a kadar geldi. Pis kokuları. Biz her zaman vatansever insanız. Vatan için her zaman ölmeye de öldürmeye de hazırız. İçişleri Bakanlığımızın dediği gibi sonuna kadar gideceğiz diyor ve bizde İçişleri Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın arkasındayız şehit ailesi olarak. Dediğim gibi evlat acısı başkadır. Sonuç itibariyle bizler için, vatanın huzuru ve bölünmemesi için mücadele eden askerimiz ve polisimiz de olsun bunlar gereken cevabı veriyorlar. Şuan da öyle bir şeydeyim ki üzüntümün bir kısmı gitmiş gibi. Neden dolayı? Kızımın katilleri ve diğer şehitlerimizin, gazilerimizin katillerinin dağlarda bu şekilde etkisiz hale getirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum bir baba olarak. Bir de şunu söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı, bayrağa kalkan eller kırılacak" dedi.

Benim kızımın şehit olduğu gün jandarma tarafından binama asılan büyük Türk bayrağını kadının biri gelip iplerine asılarak kopartarak şehit kızıma hakarette bulunduğunu aktaran Akgül, "Bu kadın daha sonra mahalledekilere de küfür ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basın sorumlusu buna dava açıyor. Açılan dava sonucu kadının tutuksuz yargılanmasına karar veriliyor. Bugün nasıl bir adalettir ki şehit ailesini memnun edeceğine şehit ailesinin acısına acı katıyor. Bunun üzerine de Adalet Bakanlığımızın davaya müdahil olmasını istiyorum. Davayla ilgilenilmesini istiyorum. Bir şehit babası olarak ve bütün şehitler adına. Bayrağımız için şehit olmuş herkes adına. Bu kadını bir an önce tutuklu yargılanmasını ve gereken cezayı almasını istiyorum. Benim kızıma kimsenin hakaret etmesine müsaade etmem. Kendisi şehittir ve ayrıca 8 Mart 2019 da şehit olmadan önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halat ile aşağı inerek bota inmiştir. Kadının gücünü, kadının yapamayacağı hiçbir şey olmadığını göstermek için. ve bunu yapanda bir kadın, bayrağa hakaret eden de. Bu nasıl bir vicdandır? Buna tutuksuz yargılama veren savcı ve nöbetçi hakim de neye dayanarak bunu veriyor" açıklamasında bulundu.

"Haberi aramanızla öğrendim"

Olayı İHA Muhabirinden öğrendiğini kaydeden Bu olayı ilk sizden öğrendim. Televizyon seyrediyordum. Siz aradınız. Telefonu kapattığımda haberlerde de çıktı. Öyle bir mutlu oldum ki. Kızımın katilleri etkisiz hale getirildiği için. Dediğim gibi evlat acısı bir başkadır. Allah hiçbir anaya babaya evlat acısı vermesin. Tabii ki şehitlik büyük bir mertebedir. Peygamberlerimiz bile keşke bizler de şehit olabilsek diye gıpta ediyorlarmış. Bir yanda o yüzden mutluyum. Bir yandan da içimde burukluk var. Belli etmesem de insanın içinde evlat bir başkadır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı