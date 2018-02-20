Şehit Annesinden Zeytin Dalı Harekatı'na Anlamlı Destek

Burdurlu şehit annesi Fatma Efek'in öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında örülen atkı, bere, boyunluk ve eldivenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere ulaştırılacak.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Sazak köyünde ikamet eden, 1993 yılında Iğdır'da şehit olan Süleyman Efek'in 67 yaşındaki annesi Fatma Efek, Burdur Valiliğinin desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için atkı, bere, boyunluk ve eldiven örme kampanyası başlattı.

Efek ile birlikte gazi ve şehit ve engelli aileleri, Burdur Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldıkları yünlerle 3 haftada 350 adet atkı, bere, boyunluk ve eldiven ördü.

Efek, vakıf binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, gazi, şehit ve engelli çocukların aileleri tarafından örülen atkı, bere, boyunluk ve eldivenleri Burdur'dan Hatay İl Jandarma Komutanlığına götüreceğini söyledi.

Örülen malzemelerle torunları tarafından askerlere yazılan mektupları da götüreceğini anlatan Efek, "Bunlar gazi, şehit ve engelli çocukların aileleri tarafından örüldü, bana çok yardım ettiler. Ben de şehit annesi olduğum için vali beye böyle bir kampanya başlatalım dedim, o da sağ olsun beni kırmadı." dedi.

Şehit ve gazi aileleri olarak harekatta görev alan askere dua ettiklerini belirten Efek, şunları kaydetti:

"Allah ordumuza güç kuvvet versin. Ezanımız susmasın bayrağımız inmesin. Şehit ve gazi aileleri olarak askerlerimize duacıyız. Ayaklarına taş değmesin, gözlerinde yaş olmasın. Buradan herkesin selamını da onlara götüreceğim. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir personel ve jandarmayla beraber gideceğiz. Şehit, gazi ve engelli çocukların ailelerinden oluşan yaklaşık 20 kişiyle 3 haftada eldiven atkı ve bere ördük."

Efek, giyecek malzemelerini valiliğinin tahsis ettiği araçla Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na götürmek için yarın sabah yola çıkacağını sözlerine ekledi.