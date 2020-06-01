Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı
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Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle İzmir'in pek çok noktasında yoğunluk oluştu.

01.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle İzmir'in pek çok noktasında yoğunluk oluştu.

Kentten ayrılmak isteyenler, kısıtlamanın kalkmasının ardından sefer yapacak otobüslere binmek üzere İzmir şehirler arası otobüs terminaline geldi.

Otobüslerin sefer saatlerini bekleyenleri, güvenlik görevlileri maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

Hareket saati gelen otobüslere binen yolcular sosyal mesafe kuralına uygun şekilde koltuklara yerleştirildi.

Sağlık çalışanı olarak görev yapan Ömür Sarıtoprak, otobüslerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarının başarılı bir şekilde uygulandığına dikkat çekerek "Otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Bir artı bir şeklinde oturuluyor. Dezenfekte şartları sağlanmış. Firmalar her türlü kurala dikkat ediyor. O açıdan bakınca biz de daha güvenli seyahat etmiş oluyoruz." diye konuştu

Ramazan Bayramı'ndan dolayı iki haftadır İzmir'de bulunan Göktürk Ulubey, "Bayram vesilesiyle ailemizin yanında bulunduk. Yasak nedeniyle yaşadığımız şehre dönemedik. Yasak bugün kalkıyor biz de Ankara'ya geri dönüyoruz." dedi.

Otogarda yazıhane işletmecisi olan Hıdır Yılmaz, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluğun başladığını belirtti.

Bilet satışlarında da hem bugün hem de gelecek günlerde yoğunluk olduğunu söyleyen Yılmaz, "Otobüslerde yüzde elli oturma kapasitesi var. Talep çok. Mecburen sefer sayılarını artırmak zorundayız. Günde 10 araba kaldırıyorduk. Bundan sonra artış olacağına inanıyoruz." dedi.

Manisa

Manisa'da sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Türkiye genelinde 00.00 itibarıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Manisa'da da çok sayıda sürücü yollara çıktı.

İl genelinde 3 Nisan'da başlayan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle özellikle kentin İzmir ile bağlantısının sağlandığı Sabuncubeli tünelleri ile E-96 kara yolunun her iki yönünde yoğunluk oluştu.

Şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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