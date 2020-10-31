Şehir dışından uyuşturucu hap getiren şüpheli yolcu otobüsünde yakalandı
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Şehir dışından uyuşturucu hap getiren şüpheli yolcu otobüsünde yakalandı

31.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:44
Şehir dışından uyuşturucu hap getiren şüpheli yolcu otobüsünde yakalandı

Balıkesir'e şehir dışından uyuşturucu hap getiren zanlı, jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde yakalandı.

Balıkesir'e şehir dışından uyuşturucu hap getiren zanlı, jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.A'nın Balıkesir'e şehir dışından yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Merkez Karesi ilçesinde yolcu otobüsünü durduran ekipler, G.A'nın çantasında yaptıkları aramalarda 12 bin 152 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan G.A. hakkında da yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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