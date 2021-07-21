Şehidimiz İçin Mevlid-İ Şerif Okundu

Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu Şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal için Mevlid Programı düzenlendi.