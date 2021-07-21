Şehidimiz İçin Mevlid-İ Şerif Okundu
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Şehidimiz İçin Mevlid-İ Şerif Okundu

Şehidimiz İçin Mevlid-İ Şerif Okundu
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Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu Şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal için Mevlid Programı düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu Şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal için Mevlid Programı düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Şehidimizin evinin önünde düzenlenen Mevlit Programına Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Şehidimizin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: Habermetre

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