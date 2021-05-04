Sefirin Kızı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Sefirin Kızı 51. bölüm full izle! Sefirin Kızı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini savunmak için sıktığı kurşunla kendini cezaevinde bulan Sancar, Mavi'nin Melek'i de alıp ortadan kaybolmasıyla içerde hayatının en zor zamanlarını geçirmektedir. Dışarıda ise hayat herkes için durmuş ve bir taraftan Efeoğlu ailesi bir taraftan da Güven, Mavi ve Melek'i bulabilmek için bütün güçlerini seferber etmişlerdir.

Elvan anne olmanın tadını çıkarırken Yahya ile ilişkileri de yavaş yavaş bilinmez bir alana doğru sürüklenir. Gediz Bebek, Yahya'nın da bütün hayatını değiştirmeye devam eder.

Halise torun hasreti ve oğlunun yokluğunun acısıyla yanıp tutuşurken ona hiç beklenmedik biri dayanak olur. Artık Kavruk ile konakta yaşayan Zehra ise içine düştüğü ikilemlerle mücadele halindedir.

Özlemle yanıp tutuşan Sancar, Güven'in attığı adımlara karşı beklenmedik birinden yardım alır. Fakat bu yardım onu sonuca götürmeye yetecek mi? Arkasında sadece bir mektup bırakarak karnında bebeği ve yanında Melek'le sırra kadem basan Mavi'nin büyük sırrı sonunda ortaya çıkacak mı?

SEFİRİN KIZI CANLI İZLE (20.00)

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