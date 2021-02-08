Sefirin Kızı Gediz Işıklı diziden mi ayrıldı, neden yok? Gediz Işıklı karakteri neden öldü?
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Sefirin Kızı Gediz Işıklı diziden mi ayrıldı, neden yok? Gediz Işıklı karakteri neden öldü?

08.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:59
Sefirin Kızı Gediz Işıklı diziden mi ayrıldı, neden yok? Gediz Işıklı karakteri neden öldü?

Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrıldı. Gediz karakteri dizide öldü. Peki Uraz Kaygılaroğlu neden ayrıldı? Uraz Kaygılaroğlu başka dizide mi rol alacak?

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti. Dizideki Gediz karakteri öldü, böylece Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılmış oldu. Peki Sefirin Kızı Gediz Işıklı diziden mi ayrıldı, neden yok? Gediz Işıklı karakteri neden öldü?

URAZ KAYGILAROĞLU SEFİRİN KIZI'NDAN NEDEN AYRILDI?

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakteri öldüğü için Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrıldı. Diziden neden ayrıldığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu (d. 30 Haziran 1987, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunudur.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. FOX TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT 1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. 2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandırmıştır.

2020 Eylül ayında, aralarında Doğa Rutkay ile Boran Kuzum'un da yer aldığı ve Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde ve "Ford Dijital Stüdyo" teknolojik altyapısında düzenlenen dijital lansman gerçekleştirildi.

Haziran 2014'te Melis İşiten'le evlendi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019'da boşandılar.

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