Sefirin Kızı 44. bölüm canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 43. bölüm full izle!

Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmasından sonra diziye Tuba Büyüküstün dahil oldu. Sefirin Kızı 44. bölüm canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 43. bölüm full izle!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi'nin Melek'i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek'in ortada olmaması Sancar ve Güven'i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır. Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya'nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya'yı derinden sarmıştır. Halise'nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu'yu hem de Yahya'yı çok şaşırtacaktır.

Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar'ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar. Elvan, kalbinde kopan fırtınalarla başa çıkmaya çalışırken Gülsiye'yi de sırrına ortak eder. Dükkana gelen sürpriz misafire şaşıran Elvan, Bora ile olan ilişkisinde de radikal bir adım atar.

Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar'ın da dahil olmasıyla Mavi'nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. Sancar ve Mavi'nin asıl yolculuğu kalplerinin sesini dinlemeleriyle başlarken Sancar vermesi gereken çok büyük bir sınavla karşılaşacaktır.

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