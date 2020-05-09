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Sedat Kılınç: "İnşaat sektörü çalışanlarının da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını...

Sedat Kılınç:
09.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:31

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, inşaat sektörünün ülkenin lokomotiflerinden olduğunu ve çalışmaların durmaması gerektiğini söyleyerek, "İnşaat sektörü çalışanları da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz" dedi.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, inşaat sektörünün ülkenin lokomotiflerinden olduğunu ve çalışmaların durmaması gerektiğini söyleyerek, "İnşaat sektörü çalışanları da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz" dedi.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ekonomik olarak zor zamanlar geçiren ailelerin imdadına Sedat Kılınç İnşaat yetişti. Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, Kayseri'de 3 bin aileye destek çıktıklarını söyleyerek, "Korona virüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi aldı. Başlangıçta bu kadar hızlı bir şekilde yayılacağı beklenmiyordu ama şuanda bütün dünyayı etkiledi. Bu virüs ülkemizi de etkiledi. Hem üzücü bir şekilde can kayıpları meydana geldi hem de birçok şeyi olumsuz etkiledi. Bizde iş adamı olarak bu sürecin neler getirdiğini görüyoruz. Özellikle bizim sektörümüzde özellikle yaz döneminde günlük kazanan insanlar var. Birçok sektörde de bu şekilde çalışan insan var. Bizde bu süreçte çalışamayan ve evine ekmek götüremeyen, çocuklarının ihtiyacını karşılayamayan aileleri tespit ederek 900 aileye korona virüs başladıktan sonra destekte bulunduk. Ramazan'ın başlamasıyla beraber bin aileye daha yardım da bulunacağımızı söylemiştik ve yarısına ulaştık. Muhtarlarımızın aracılığı ailelerimize ulaşıyoruz ve sosyal medyadan gelen talepler oluyor. Bu ülkenin bir iş adamı olarak bu da bizim asli bir görevimizdir. Bizde bu süreçlerde ülkemize katkı sağlamak durumundayız. Sadece ülkemizin ekonomisine çalışarak değil, bu süreçlerde de maddi durumu yetersiz olan insanlara da destek vererek katkı sağlıyoruz. Elazığ'daki depremin ardından depremzede vatandaşlarımızın yanında olmuştuk. Kayseri'de sosyal sorumluluk projesi kapsamında 300 çocuğumuza mont ve ayakkabı almıştık. Biz Sedat Kılınç olarak 3 bin aileye destek olduk. Kayseri'de bizim gibi birçok iş adamı var. Az veya çok demeden herkes bu süreçte ihtiyaç sahiplerine destek olsa, ihtiyaç sahibi kimse kalmaz. Bizim hayırda yarışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"İnşaat sektörü çalışanları da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz"

İnşaat sektörü çalışanlarının da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiğini kaydeden Kılınç, "Korona virüsün ardından birçok sektör olumsuz olarak etkilendi. Etkilenen sektörlere baktığımızda en başta turizm geliyordur ama diğer sektörlerde olumsuz olarak etkilendi. Sanayiciler ihracat yapamaz oldu, inşaatçılar satış yapamaz bir pozisyona ulaştı. Çalışma hayatı daraldı. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamaları oldu. Bu kısıtlamalardan da bazı meslek grupları muaf tutuldu. İnşaat sektörü çok önemli ve lokomotif bir sektördür. Biz Kayseri'de hava şartlarından dolayı çalışamıyoruz. 12 aylık süreçte 9 ay çalıyor, 3 ay çalışamıyoruz. İnşaatlarımızda mevsimlik olarak çalışan işçilerimiz de geçimini bu şekilde sağlıyorlar. Sezonun açık olduğu bu süreçte onların çalışabilmesi için bizim sektörümüzün de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istiyoruz. Bu çalışmanın da gerekli tedbirleri alarak olması gerekiyor. Şuanda şantiyelerimizde gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bizde sektör temsilcileri bugünlerde çalışmak istiyoruz. İnşaat sektörü istihdama büyük katkı veren bir sektördür. Bizim sezonumuz kısıtlı olduğu için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmamız lazım. Bu konuda da yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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