Her sabah Star TV'de ekrana gelen ve seyircilere heyecan dolu anlar yaşatan Sabah'ın Sultanı Seda Sayan bugün ekranda yer almayınca Seda Sayan niye yok? Sabahın Sultanı Sabah Seda Sayan bugün yok mu, ne zaman başlayacak gibi konular merak edildi. Peki, Seda Sayan niye yok?

SEDA SAYAN NİYE YOK?

Sabah'ın Sultanı Seda Sayan programı bugün Star TV yayın akışında yer almadı. Onun yerinde Kaderimin Oyunu dizisi tekrar bölümü ekrana geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre programa kısa bir sağlık arası verildiği duyuruldu. İşte o açıklama;

Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…

STAR TV YAYIN AKIŞI

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