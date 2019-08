Seçer: "Çeşmeli-Taşucu otoban yatırımı için gereğini yapacağız"

Taşucu otoban yatırımının gerçekleşmesi için de belediye olarak ellerinden geleni değil, gereğini yapacaklarını ifade etti.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve oda yönetimi, Başkan Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Çeşmeli-Taşucu otoban yatırımı, tersane ve liman yatırımları ile coğrafi işaret tescil belgesi üzerinde duruldu.

Ziyarette konuşan Seçer, Silifke'nin tarihi ve kültürel mirasının çok eski olduğunu belirterek, "Öyle otantik bir yapısı var, gizemli bir havası var. Diğer taraftan da Ticaret ve Sanayi Odası olarak sizler daha hakimsiniz. Silifke ölçeğine, nüfusuna, coğrafyasına baktığınız zaman son derece iyi ürünleriniz var. Tarımsal ürünlerin olması, diğer taraftan organize sanayi bölgesinin olması. İnşallah daha yeni tesisler kurulur, daha da genişler. Silifke'de turizm ayrı bir güzellik" dedi.

"Mersinimize, Silifkemize, tüm ilçelerimize yatırım olsun istiyoruz"

Silifke'de liman yatırımı ihtimalinin bulunduğunu kaydeden Seçer, bu yatırımın şu ana kadar gerçekleşmediğini, ancak olabileceğini vurguladı. Seçer, "Daha çok Orta Anadolu'ya bağlantı yolunun Silifke güzergahı üzerinde olması limanın gerçekleşmesi durumunda o bölgelere hareketliliği de ticareti de artırır. Diğer taraftan Deniz Ticaret Odamızın içinde bulunduğu bir oluşum da orada bir tersane çalışması yapıyor. Geçtiğimiz hafta beni ziyaret ettiler, orada bir çalışmaları olduğunu belirttiler; benden bazı konularda belediye olarak yardım talep ettiler. Tabii ki seve seve yardım ederiz. Biz de Mersinimize, Silifkemize, tüm ilçelerimize yatırım olsun istiyoruz" diye konuştu.

"Üretime dönük yatırımlar yapacağız"

Çalışmaya, üretmeye ve ihracata ihtiyaç olduğunu vurgulayan Seçer, "Bizim çalışmaya, üretmeye, daha çok ihracata ihtiyacımız var. Ürettiklerimizi yurt dışına satmamız lazım. İş, çalışma alanı, yatırım alanı derken benim insanıma, ülkeme fayda sağlamayan, ranta dönük yatırımlardan ziyade üretime dönük yatırımlar yapacağız. Hem istihdam oluşturacağız hem ürün üreteceğiz. Üretim odaklı olacağız, bunu da yurt dışına pazarlayacağız. Turist gelecek, senden hizmet satın alacak. Turizm bir ihracattır. Yabancı turisti ağırlamak bir ihracattır. Döviz girdisi sağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İmkanlarımız ve yetkililerimiz ölçüsünde elimizden geleni değil, gereğini yapacağız"

Silifke'nin son derece önemli ve verimli bir bölge olduğunu kaydeden Seçer, "Limanın gerçekleşmesi durumunda çok farklı ekonomik gelişmeler yaşayabiliriz, muazzam gelişmeler yaşayabiliriz. Umut ediyorum, kısa sürede hem tersane yatırımı hem liman yatırımı gerçekleşir. Bu arada Çeşmeli'ye kadar devam eden ve orada kesintiye uğrayan otoban yatırımının da Taşucu'na kadar gitmesi o bölgenin ulaşımı açısından da kolaylık sağlayacak. Hep beraber, belediye olarak imkanlarımız ve yetkililerimiz ölçüsünde elimizden geleni değil, gereğini yapacağız" şeklinde konuştu.

"Odanızın yapacağı yatırımlarda belediye olarak her zaman emrinize amadeyiz"

Başkan Seçer, yatırım ve yatırımcılar konusundaki hassasiyetini bir kez daha vurgulayarak, "Özellikle yatırım konusunda, yatırımcılar konusunda hassasiyetimi biliyorsunuz. Odanızın yapacağı yatırımlarda belediye olarak her zaman emrinize amadeyiz. Bunu bilin, üyelerinize de bunu söyleyin lütfen. Bu benim mesajımdır. Her türlü yasal sınırlar içerisinde, bizim ülkemizin, memleketimizin menfaatine olan her türlü çabada, ben o kardeşimizin, o yatırımcı kardeşimizin yanındayım. Bundan yana kimsenin endişesi olmasın" dedi.

"Coğrafi işaret tescilimizi eylül ayında alıyoruz"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaynar ise Silifke çileğinin coğrafi işaret tescil belgesi alacağını belirterek, "Son aldığımız verilere göre Silifke olarak 40 ili geride bırakan bir ihracat rakamımız var. Limanımız, otobanımız nihayete erdiğinde, belki diyeceğiz ki 60 ili geride bıraktık. Silifke çileğinde bir marka olduk. Markayı da tescilleme çalışmalarına girdik ve bitirdik. İnşallah coğrafi işaret tescilimizi eylül ayında alıyoruz. Ünümüze ün katacağız. Yurt dışından dahi Silifke çileği isteniyor şu an. Bu şekilde de pazarlamamız, ağımız genişleyerek devam ediyor" diye konuştu.

Kaynar'ın, Silifke'de birkaç farklı noktaya, kentin simgesi olan çilek figürünün yerleştirilmesini talep etmesi üzerine Başkan Seçer, konuyla ilgili not aldı. Öte yandan Kaynar, Başkan Seçer'i 3-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan II. Liderlik Akademisi'ne davet etti. - MERSİN

