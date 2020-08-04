HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Seçer: "5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ayvagediği Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçer:
04.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:55

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ayvagediği Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaylalarda bayram boyunca yaşanan su sorunu ilişkin konuşan Seçer, bu sorunun daha önceki yıllarda da var olduğunu belirterek, "5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi? 15 aydır yönetimdeyiz, 3 ayını pandemiye say, 12 ay, 6 ayda bismillah işimize başladık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında merkez Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle halkına seslenen Başkan Seçer, seçimden sonra Ayvagediği'ne ikinci gelişi olduğunu belirterek, "Bu kadar sorunun yaşandığı bir dönemde sizin içinize geliyorum, kaçmıyorum, Marmaris'e, Bodrum'a tatile gitmiyorum, buraya geliyorum" dedi.

"Sorunların yaşandığı yerlerde tatil yaptım"

Özellikle yaylalarda yaşanan su sıkıntısına ilişkin konuşan Seçer, bu yıl bayramda her yıla göre daha fazla su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Seçer, "Ben, bu bayram insanlarımızın yoğun olduğu, sorunların yaşandığı yerlerde tatil yaptım. Ben sorunun olduğu yerdeyim, kimseden kaçtığımız, göçtüğümüz yok. Allah'a şükür utanılacak tarafımız yok. Kimseyi kırmak istemiyorum ama bazı şeyleri siyasi bir propaganda, bir provokasyon şekline getirirseniz, bizim de verecek cevabımız olur. Ben hepinizin belediye başkanıyım. Bir yıldır görevinin başında olan bir belediye başkanı var ve bu belediye başkanı sizden kaçmıyor. Sorunlarla boğuşuyor, sorunlardan kaçmıyor" ifadelerini kullandı.

"5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?"

Geçtiğimiz yayla mevsiminde bölgeye gittiğinde kendisinden istenilenlerin hepsini yaptıklarını dile getiren Seçer, "Gelelim su meselesine; su meselesi, ilk sorun yaşandığı bir yayla mevsimini yaşamıyor. Geçtiğimiz yıl yok muydu, daha önceki yıl yok muydu? Vardı. Peki 5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi? 15 aydır yönetimdeyiz, 3 ayını pandemiye say, 12 ay, 6 ayda bismillah işimize başladık" diye konuştu.

"Bu bölgede su sıkıntısından eser olmayacak"

Bölgede yapacakları hizmetleri anlatan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Gelecek sene bu zamanlar buraya geldiğimde, bu bölgede su sıkıntısından eser olmayacak. Biz şu anda Cehennem Deresinden saatte 250 ton su pompalıyoruz. Bunlar hep iptidai sistemler, teknoloji yok. Biz bunları gördük, bunun projesini de arkadaşlarım hazırladı. Çok kısa süre içerisinde ihalesine çıkıyoruz. Bizim için çok para değil, 15 milyon liralık bir yatırım. Bundan sonra buradaki ana depo marifetiyle tali depolara suyu vereceğiz. Gelecek yıl haziran ayında bu bölgede, Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli, Sarnıç'ta su sorunu kalmayacak."

Kayıp-kaçak konusuna da değinen Seçer, "Bu bölgede demode olmuş şebekeler var. Bu proje içerisinde değiştiriyoruz. Yaptıkları şebekeden saate kadar suyu biz bağlayacağız. Kaçakları da bir bir söküp atacağız" dedi.

"MESKİ içinde bilinçli olarak yönetimi provoke edenler var"

MESKİ içinde bilinçli olarak yönetimi provoke edenlerin olduğunu öğrendiklerini ifade eden Seçer, "Hiç merak etmeyin. MESKİ'de de Büyükşehir'de de herkesi yakından takip ediyorum. Biz kimseyi affedemeyiz. Bu memleket ihaneti kabul etmez. Bu memleket ihanetçileri reddeder, sonuna kadar da mücadele eder. Biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Biz, hiç kimseden korkmuyoruz" dedi.

"En geç 2022 yılı içerisinde projeyi tamamlayacağız"

Seçer, çalışmalarına başladıkları Gözne-Ayvagediği kanalizasyon arıtma tesisi projesi ile ilgili mahalle sakinlerine bilgi vererek, "Geçtiğimiz ziyaretimde, 'Gözne-Ayvagediği kanalizasyon arıtma tesisi sorununu çözeceğiz' demiştim. Şu anda 100 milyon liralık bir proje. Projesi bitti; 95 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı. Artık vidanjör tarihe karışacak. 10 ayrı noktada paket terfi istasyonuyla, bunun sayısı çoktu, Karayolları ile anlaştık. Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait olan Gözne girişi, 2 kilometrelik güzergahı Büyükşehir aldı. Meclis'ten geçirdik, yeni bir protokol yaptık. O karayolu üzerinden hatları geçireceğiz, o yolun bakımı da bize ait olacak. Arıtma tesisi, kanalizasyon sisteminin eylül, en geç ekim ayında ihalesi tamamlanacak ve en geç 2022 yılı içerisinde projeyi tamamlayacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu Spor
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik 3. Sayfa
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ebru Şallı Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Jose Sosa Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çeşme İzmir Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Seçer: "5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 09:56:33. #1.14#
title